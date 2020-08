ESTÁ de sobra acreditado que el diálogo es el mejor método para resolver los problemas, o al menos encauzarlos. Las reuniones de los consejos interterritoriales de Salud primero y el celebrado conjuntamente entre los ministros del ramo y los consejeros de Sanidad y Educación de las comunidades autónomas para abordar el rebrote de la pandemia y el inicio del curso escolar han tenido un doble efecto.

El primero, demostrar que las diferencias entre el plan A del Gobierno y los planes B de los gobiernos autonómicos no eran tan distintos y se podían acoplar, quizá porque en estos asuntos las pautas de actuación no dejan mucho margen a la improvisación y pesa más el matiz que las cuestiones de fondo; y en segundo lugar, pone de manifiesto que los gobiernos autonómicos que tiene transferidas las competencias en ambos capítulos ya no pueden escudare tras la inacción del Gobierno, cuando ellos no han hecho la parte de los deberes que les correspondía.

Se han celebrado esas reuniones de coordinación y ha disminuido el ruido ambiente de forma considerable. ¿Quiere decir eso que se han acabado los problemas y que todas las incertidumbres de los integrantes de la comunidad educativa están resueltas? No, por supuesto. Pero ahora corresponde a los gobiernos regionales resolver las dudas y dar solución a los problemas como decidir sobre el comienzo del curso escolar y las medidas de seguridad de alumnos y profesores.

Si el Gobierno central ha tardado en tomar las riendas de la coordinación hay que apuntárselo en su debe por no haber insistido en que las comunidades se pusieran a trabajar sobre el documento base con el que contaban. Además, ha dejado que trascendiera la imagen del vacío vacacional mientras corría el tiempo. Y lo que se vaticinaba como un enfrentamiento entre posiciones partidistas ha acabado en dos reuniones en la que todos los acuerdos se han adoptado por unanimidad.

En cualquier caso, es deseable que la disminución del ruido ambiental sirva para que los mensajes de las autoridades sanitarias y educativas lleguen con más nitidez y se trabaje con mayor sosiego.