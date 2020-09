Distopias ficticias, un coctail complejo

ODAS a las antiutopías. Eso es la distopía. Sociedades indeseables, equívocas o equivocadas. Pero hablemos de otras distopías. Las tecnológicas educativas. Un país con diecisiete autonomías y voluntades no siempre armonizadas son un coctail complejo. A menudo carente de demasiadas buenas ideas. Otras en cambio, dependiendo del momento y la vicisitud. Parece que ahora en este país nos acordamos de repente que en temas competenciales la voz cantante la llevan quienes la llevan y de pronto todos opinan de una manera u otra, pero nunca homogénea y suplican coordinación.

Pero en temas de política mejor no entrar. Las soluciones no nos las brindarán. Al contrario. Las dosis de sensatez hace tiempo que son huérfanas de pretensiones y olvidos. Y como todo, alguien aducía no sin buen tino que han tenido cinco meses los colegios, los institutos, las universidades para prepararse. Siempre se nos dijo que este virus tendría fases u oleadas. No hemos querido ver ni escuchar, pero sí quejarnos mucho. A veces con motivo.

Pero muchos solo querían escudarse en la conculcación de sus derechos individuales y sobre todo la libertad a causa del confinamiento. Lejos ya de él, y tumabados en la hamaca del olvido y en el chiringuito del placebo intelectual, ese que impenitentemente conocen bien los españoles, conocemos, nos encontramos de bruces con una situación que, lejos de ser alarma, empieza a caminar hacia ella, como repitiéndose el soniquete viejo de una película de marzo y abril dantesca.

No sé si hemos aprendido algo o no, pero parece que los aplausos de media tarde no se han traducido ni en comportamientos más responsables ni tampoco se han hecho los deberes en sanidad y educación, economía y en otros menesteres. Todos esperaban a ese verano, y ahora llega septiembre con un befetón tormentoso de realismo. Ponemos el acento en el colegio, la vuelta al colegio y el virus.

Nos dicen estadísticas y probabilidades. Todo, incluso la realidad de la vida se traduce a una probabilidad cuando no a un número, en la era de la digitalización reinante, incluso de la queja. Y vemos cómo hay colegios que sí se han digitalizado, ya lo habían hecho y lo aplicaron el mismísimo 11 de marzo, y otros que no lo han hecho. Lo mismo que las universidades. Por mucho que nos digan a la vez que este país ha pegado, de pronto, súbitamente aunque sin retórica pleonástica, un salto tecnológico de diez años en teletrabajo, falta mucho camino por recorrer.

Y vuelvo a lo educativo, donde hay muchas diferencias entre comunidades, entre unos y otros colegios, en la ciudad y en las capitales de provincia, en los colegios de pueblos. Entre lo privado, lo concertado y lo público. No todo alumno tiene un portátil, ni capacidad para comprarlo su familia, por mucho que las comunidades hayan ya comprado algunos miles. Y no todos los colegios han desarrollado plataformas bimodales para la docencia y donde se pueda combinar un sistema presencial, semi o puramente online a tiempo real. No todas las aulas disponen de cámaras ni capacidad para impartir esa interacción deseable.

Falta mucho por hacer en esta realidad distópica y a veces silente en exceso que quiere ver pero finge, aún viendo, una antiutopía indeseable. No todas las comunidades juegan a la simetría. Al contrario. Y eso sí que es indeseable.