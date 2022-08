“diVersos Femeninos”, de Juan Durán: la mezzo Nuria Lorenzo y el pianista Alejo Amoedo

Reciente entrega discográfica de Juan Durán, confiada a la mezzo Nuria Lorenzo y al pianista Alejo Amoedo, llevada a cabo en el Auditorio Municipal Carmen Estévez (Villalba), con asistencia técnica de Pablo Barreiro, artistas ambos compañeros de experiencias en común, como la realizada en el Paraninfo da Universidade sobre esta temática. La mezzo se formó en Verona con Helga Mueller Mollinari y asistió a master de Teresa Berganza, Thomas Hampson, Virginia Zeani o Miguel Zanetti, recibiendo una beca de ampliación en la Saint Louis University. Cuenta con un registro de referencia “Lembrándote”, y asumió importantes roles operísticos, además de destacan en los géneros próximos al oratorio y las pasiones, cuidando en especial la canción. Alejo Amoedo, alumno dilecto de Miguel Zanetti, es asesor de la “Fundación Reveriano Soutullo” y es un maestro en la recuperación del patrimonio gallego, en cuanto a la recuperación de fondos documentales. En ese empeño, aparecen compositores con absoluta vigencia y entre sus trabajos destacan la “Antoloxía de Compositores Galegos” (Ouvirmos), con el clarinetista Asterio Leiva; “Virtuosismo barroco”, con el trompetista Rubén Simeó; “Trumpet Contemporary”, “Fantasy Trumpet”; “Mélodies”, con la mezzo Iria Cuevas; “Cantos que veñen de lonxe” (Neira Vilas), musicados por Xervasio Vázquez o “Evocación” (Dos Acordes). Ejerce la docencia en distintos centros como la Escola Superior de Música dás Artes do Espectáculo (Porto) o la “EAEM”.

Un trabajo con todos los avales y credenciales, apreciado artísticamente por la opinión por excelencia en cuanto a la voz, Arturo Reverter, quien sostendrá: Como se puede comprobar, el disco cuenta con dos intérpretes de talla, vigueses para más señas, que sirven con propiedad y fantasía a los pentagramas de Durán; la mezzo Nuria Lorenzo, de instrumento sonoro y pleno, dotado de un metal penetrante y de un vibrato restallante, que canta con fuego y lirismo de pura cepa, y el pianista Alejo Amoedo, fácil y creativo, aunque siempre al servicio de la solista. Durán es un artífice en el manejo de la voz humana, que ha sido y es protagonista de numerosas partituras de cosecha. Conoce sus resortes, sus secretos más recónditos, sus limitaciones y sus propiedades, de ahí que la emplee con cuidado y cariño, con delicadeza y al tiempo, con una gran flexibilidad cara a la consecución más directa y, en ocasiones, apasionada expresividad. Y un buen ejemplo, es este ramillete de canciones-auténticos lieder-, si queremos reconocer la intensidad lírica que poseen, en la que no se sabe qué admirar más, si la esbeltez de la línea, el tratamiento del instrumento, la precisa acentuación o el servicio a un poema.

Reverter, presidente del “Concurso de Canto” que promueve “´Amigos de la Ópera de Santiago”, suele hacernos partícipes de sus impagables charlas, con su compañera Victoria Stapells, entre otros proyectos en colaboración. Un buen momento para que desde su autoridad, nos descubra su valoración de las piezas que integran el registro. “Antigona” (Julia Uceda), nos instala en el en un apasionado discurrir alimentado por sorprendentes y climáticos acordes salvajes e impetuosos “tutta forza”, decididos, terminantes hasta una primera culminación en un Si b, agudo. La fiereza llega a su cenit en el “Agitato più mosso”. Los enfebrecidos contratiempos, ponen fin a la dramática narración. De muy distinto carácter, es “Engrandecí con lágrimas”, sobre poema de Alfonsa de la Torre, en un meditativo 9/8, con “anima”. Continuamos con “Versos a la tristeza de Buenos Aires”, que ilustra un poema de Alfonsina Storni. Sobre un reflexivo 2/2, discurre el acuático dibujo tanteador del piano, que se expande en giros propios de un tango- como corresponde- y que se extasía en la repetición de la melodía. Una rápida escala descendente pone la rúbrica.

Abordamos ahora el muy hermoso tríptico sobre versos de Rosalía. La primera pieza “Cada noite eu chorando pensaba”, marcada “Maestoso y triste”, acogida al metro de 2/4, y libre en su exposición, con recomendación Ad libitum” en “Hastr´ô leito”, con frases tan bellas como la que dice “Vin á á noite que nunca s´acaba”. “Tecín soya á miña tea”, en 6/8, y otros metros, aparece anotada “lento e mesto”, lo que se traduce en una música tranquila y andariega. Con el cambio a 9/8, se adopta un aire curiosamente dancístico, que no disimula cierto tono meditativo y nostálgico. Expresiva y magistral la falta de resolución de la frase “Ela no me pusará”, con cierre en alto. Poco antes escuchamos una dramática llamada: “Anduriña, ven e dime ond´está”. El tríptico concluye con “Lúa descolorida”, (Andante comodo ¾), que transcurre sobre delicados arpegios despaciosa y espejante y que repite un tema básico de cuatro notas. La acotación “perdendosi”, es muy indicativa.

“Baxei o teu amor”, descansa sobre un poema de Marica Campo en 6/8. El Mi b M., impele a las procelosas y apasionadas semicorcheas en libre descenso. Melodía bien trabada y permanentes cambios de compás. Tras el intermedio, la voz ha de atender la indicación “Meno mosso, teneramente”. Canción introvertida, nostálgica, que concluye con la frase inicial. El cd, se cierra conun nuevo tríptico, este sobre poemas de Gabriela Mistral. El primero es “Vergüenza”, una suerte de bolero en 6/8, de trazo urgente. El “meno mosso”, da paso a un movimiento de reflexión y de ocasionales remansos, aunque el cierre es terminante. Muy diferente es “Ausencia”, de escritura tendida y plana sobre la que la voz, canta y recita, mientras el piano lleva la melodía. La voz va va poco a poco cobrando intensidad bajo las ondulaciones del teclado. “Balada”, anotada “con anima”, en 4/4, presenta animados contratiempos y un muy imaginativo acompañamiento. Nos sorprende y atrae un sandunguero solo pianístico. La voz da el cerrojazo con un Sol agudo mantenido. El aire hasta cierto punto danzable disimula un carácter de balada.