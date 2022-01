Do banco de Loiba a Penas de Rodas

AGORA moitos dos que antes desfrutabamos dos bares ateigados de xente, das prazas cheas de seguidores nun concerto do noso grupo favorito, do balbordo dos centros comerciais... escapamos da xente, fuximos e buscamos o silencio, para poder respirar aire puro e ter a certeza de que estamos nun lugar libre de covid. Para sentirnos seguros, máis alá das vacinas de AstraZeneca, Janssen, Moderna ou Pfizer.

Mergullámonos na natureza e descubrimos ou redescubrimos paraxes marabillosas. Así me aconteceu nas últimas fins de semana, saltando dende o que se considera o banco máis fermoso do mundo polas espectaculares vistas que ofrece o enclave ó máxico lugar da Terra Chá cantado polo poeta Manuel María.

En Loiba, nas proximidades de Ortigueira (A Coruña), puiden desfrutar da tranquilidade e da beleza dun lugar que fica gravado na retina de quen o visita para sempre, na costa situada entre cabo de Estaca de Bares e cabo Ortegal.

Na zona, ó parecer escollida por Pedro Almodóvar para gravar La mala educación hai xa uns cantos anos, pódense contemplar uns fermosos acantilados que se fixeron famosos despois do festival de Ortigueira de 2010, cando un grupo de músicos escoceses quedaron fascinados ó descubrir ese paraíso e decidiron bautizalo como The best bank of the world. Próxima parada: praia de Mouronzos, moi bela.

Se queremos seguir desfrutando de fantásticas vistas no medio do mar outra das excursións levaranos ó Fuciño de Porco, na zona de O Vicedo (Lugo), un espazo que descubrín anos atrás e que recomendo visitar a quen non o coñeza. No seo da Mariña lucense atópase Punta Socastro, paraxe que invita a percorrer un sendeiro entre eucaliptos respirando o aire máis puro e a camiñar por pasarelas de madeira no medio dun mar que nos agasalla coas espectaculares vistas da Ría de Viveiro.

O domingo pasado almorcei de pícnic en Penas de Rodas, marabillándome de novo coa maxia que desprende este lugar, un conxunto megalítico vencellado ó saber astromómico, rodeado de mámoas, petróglifos, castros... Hai ata quen di que pode ser o primeiro calendario solar da humanidade.

Enténdese coma un espazo sagrado, de culto (cuxa orixe se remonta á época romana), e atópase no concello de Outeiro de Rei (Lugo). A lenda, que recolle o escritor Manuel María nuns versos que xa dan a benvida ó visitante, fala de que o interior das pedras sería este: unha delas estaría chea de alcatrán e sería a que inundaría a zona en caso de romper, a outra estaría chea de ouro, cubrindo de riqueza ó que acertase na elección.

Sobre a súa orixe hai quen di que a formación das rochas de granito foi aleatoria, que fai millóns de anos o magma fundido elevouse das profundidades e ó saír á superficie enfriou rápido e formou así as grandes pedras. Despois durante outros varios millóns de anos o aire, a agua e o vento esculpirían o agasallo do que desfrutamos hoxe.

Outros din que pola orientación que coincide coa posta del sol no solsticio de verán e a súa saída no de inverno, trataríase dunha obra artificial do home e sería un calendario solar ou un santuario pagán. Disque simbolizan o matrimonio entre o Sol e a Terra. A súa orixe segue a ser un misterio. A súa beleza, indiscutible.