Doble demostración

“NO sé si hay racismo en la base. Deberá investigarse. Pero el hecho de que fuera de otro color hizo que tuviera que demostrar más que el resto”. Esta frase la ha pronunciado la abogada de Sanda Dia, un joven estudiante belga que murió hace dos años a consecuencia de las brutales novatadas practicadas por una veintena compañeros. Falleció tras permanecer varias horas en una zanja llena de agua y hielo, semidesnudo. Todos los implicados eran blancos, menos Sanda. Le dijeron frases como los negros tienen que trabajar para los blancos. Su defensa no cree que fuese un crimen racista, pero sí considera que ese hecho fue relevante, que le llevó a tener que hacer más novatadas que el resto y a enfrentarse a retos de más dureza.

Demostrar más que el resto. En una sociedad en la que rara es la persona que se atrevería a pronunciar en voz alta yo soy racista o yo soy machista, hay muchas actitudes que subyacen en comportamientos diarios que llevan implícita una discriminación. No solo la sufren las personas negras, sino también muchos extranjeros que provienen de países considerados de escala inferior. Y, también, muchas mujeres.

No es fácil conseguir notoriedad en una sociedad en la que ser hombre y blanco todavía sigue abriendo muchas puertas. Las personas que no pertenecen a esa mayoría de éxito a menudo tienen que superar un plus de barreras cuando, por ejemplo, inician un puesto de trabajo. Una especie de doble certificado de valía: sí, haces bien tu trabajo; y sí, parece que el color de tu piel o las características de tus órganos sexuales no te lastran.

Para aquellos que nunca han vivido una situación así esto puede parecer una exageración. Pero no son pocas las mujeres que han sufrido algún tipo de discriminación que empieza, siempre, y digo siempre, por juzgar su físico. Pongamos por caso: una presentadora de buen ver de un canal generalista de noticias. Si la sociedad fuese sincera, sorprendería cuántas manos se levantarían a la pregunta de ¿quién cree que está ahí por su físico?

La periodista Cristina Villanueva lo resume a la perfección en su libro Desplegando velas: “Las mujeres cargamos con un peso extra, porque lo cierto es que ser mujer resta en este mundo de hombres, y ni siquiera nos lo habían dicho”. En su texto también habla de cómo el síndrome del impostor afecta a muchas más mujeres y, especialmente, a mujeres que ocupan cargos de responsabilidad al frente de un equipo de hombres.

No, esta situación nada tiene que ver con el relato del joven Sanda Dia que contábamos al comienzo. Pero sí tiene nexos de unión. Es el hecho de que una condición física o cultural marque cada una de tus acciones, como cuando las personas que sufren una enfermedad mental tienen que remarcar la acertada frase de “soy una persona, no una enfermedad”. El ser debería ir siempre por delante, pero discriminaciones como el racismo o el machismo siguen tatuadas en el subconsciente de una población a la que todavía le quedan muchas generaciones para depurarse.