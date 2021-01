Don Camilo e a ciencia

“EL hombre es un animal tan tosco que ni siquiera ve crecer la hierba”. Esta é unha das miñas frases favoritas do derradeiro libro –Madera de boj– saído da pluma de Cela. Por certo, onde andará a pluma coa que escribiu esta novela, unha Montblanc Meisterstuck, que seica a viúva do noso premio Nobel lle regalou a un presidente da Xunta (que non foi Fraga). Supoñemos que esa atrevida inelegancia xa se reparou e a pluma xa é propiedade do pobo (galego). Ou sexa, coma o pazo de Meirás, que “agora xa é de todos e de todas”, como dixo hai uns días un dos nosos homes públicos. Pero sempre haberá quen diga que non é o mesmo un pazo ca unha pluma.

– Coño, pois non. Un pazo é un simple ben inmobiliario, pero a miña pluma é un capital simbólico. O destino das torres de Meirás, das torres de Versalles e das torres de Tebas son as ruínas, pero un símbolo é inmortal.

Nestes tempos de pandemia don Camilo anda un pouco metido en metafísica, ao revés do resto mundo tan metido na física, e na adoración do becerro de ouro das divindades STEM. Desde que tropezamos coa “árbore da ciencia” estamos cultivando abismos en vez de aprendermos a ver medrar a herba.

De xeito que, mentres este pandémico planeta está tan concentrado en destripar o ARN para fabricar vacinas a cachón, eu achégome ás agachadas a Iria Flavia para facer un chisco de meditación e ver medrar a herba a rente a pedra da tumba de CJC, que tamén é pedra edificada e por iso condenada –dura lex– a ser un día ruínas.

Pero hai unha lei superior: a de Chateaubriand, o escritor máis entendido en sepulcros. El di que o respecto que sentimos polas tumbas é porque nos parece que os nosos mortos (“muertos y muertas”, diría a ministra de Igualdade) alí viven, e transmítenlle esta virtude ás pedras, que aínda sendo edificacións en ruínas permanecen erguidas e nelas latexa a vida.

Excepto os sepulcros de Chateaubriand, toda pedra se esfarelará no andar dos nosos séculos pandémicos, todas as torres da ambición e a estupidez humanas corren cara ás ruínas. Só ficará algún símbolo, coma unha desaparecida pluma estilográfica, metonimia da escritura inmortal.

Aí atrás suxerinlle a un do Bloque a idea de reivindicar para a nación (coma as torres de Meirás) a pluma de Cela, pero díxome: “As únicas plumas que me interesan son as plumas das nacións indias; a pluma de Cela que vaia ao carallo”.

– Coño, que inmenso erro. Non hai nación que se faga sen pluma. Nin futuro que se faga sen baixar da árbore da ciencia para aprender a lección da herba.