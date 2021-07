Don Camilo e a Oficina

FUN lixeiro contarlle a Cela esa idea da presidenta de Madrid de crear unha Oficina do (idioma) Español. A cousa provocou moito estupor (e estupidez) entre os seus adversarios políticos (madrileños e periféricos), en cuxo inconsciente sectario vese que manda a envexa salarial, porque seica o director do célebre chiringuito vai angazar ao ano a cantidade brutal de 75.000 euros (na política xa non cabe un cobruto máis). Pero ben merecerá estes cartiños se consegue poñer en forma e en firme o vello idioma guerreiro de Ayuso.

– Coño, si. O idioma español foi durante séculos unha lingua de batalla, foi “compañeira do Imperio”, como dixo aquel obispo de armas tomar.

Pois talmente parece que a nova Isabel quere mandar o seu idioma a batallar para facer nación, como a vella Isabel mandou a lingua de Castilla a facer Imperio. Que o teñan de man Rego e Rufián, que o poñan no bidón Pontón e Puigdemont. Estes inocentes voceiros da res publica xa deberían estar a ler El Quijote, porque (segundo a famosa tese de Harold Bloom) a figura do pacífico cabaleiro andante –pero con “lanza en astillero”– expresa esa profunda convicción do espírito español de que non hai vitoria que se gañe sen armas.

Para aprender esta breve lección fan falta oito séculos. Os españois poden renunciar a un imperio, pero nunca abandonan unha reconquista. Está no subconsciente histórico. E, falando de “lanzas”, tamén nos avisa aquel romance de que hai que ter coidado con empezar a xogar con “cañas”.

A esta provocadora Oficina pódeselle supoñer ademais a misión de vir reconquistar (para o Idioma Español) ese talento literario periférico que leva cincuenta anos distraído en linguas vernáculas, onde se mata algo a fame pero non se atopa a fama. A gloria só nos espera na nación de Isabel. “No quise ser un genio en mi dialecto”, dixo hai un século Valle-Inclán, e de seguido marchou a Madrid a facer a prosa con máis encanto e orixinalidade de toda a literatura española a base de sustancia sintáctica e semántica galega.

Se Valle tivese optado por quedar aquí no “noso sistema” hoxe sería un ninguén coma Balbino, cheo de novelas escritas nun “dialecto” estragado por correctores rústicos e filólogos lusópatas.

Ao mellor agora mesmo temos por aquí algún xenio coma Valle-Inclán que está a perder o tempo no “dialecto”, pero pode vir salvalo a Oficina e facelo inmortal. Mesmo as nosas innúmeras poetisas en galego “cargábel” deberían deixárense tentar polos cantos de sirena de Isabel, abandonando os cortellos das culturetas, que dan moitas dietas pero nunca chega a gloria das trompetas. Se queres coñecer o Parnaso tes que ir á Oficina de Madrid.

– Coño, si. Xa se di “De Madrid al cielo”.