Don José Fdez. Lago

Don José Fernández Lago, flamante deán de la Catedral de Santiago de Compostela, ha tomado posesión el pasado sábado en una ceremonia presidida por Mons. Julián Barrio. Sería pretencioso por mi parte presentarles a don José, una de las personas más conocidas y queridas de nuestro pequeño país, en el que todos llevamos en la cabeza la última edición del Who is who?

Desde que el Cabildo lo eligió, los medios de comunicación han glosado sus méritos académicos, científicos y pastorales. Sus traducciones de la Biblia. Sus publicaciones científicas, así como las obras que escribió para dar a conocer al gran público la intrahistoria del Nuevo Testamento, logrando incluso que Jesús contase su vida. Una tarea que cultivó también en las páginas de EL CORREO GALLEGO. Fue hasta la fecha el canónigo lectoral con más imponente porte, admirado por la diáfana pulcritud de sus comentarios bíblicos.

Acompañar a don José en su paseo diario por las rúas compostelanas, hasta su domicilio en el convento de San Paio de Antealtares, donde es capellán, es la demostración más palpable de cuánto lo quiere la gente. Pude comprobar, en un viaje que compartimos para participar en las Conversaciones de Salamanca, que también fuera de Galicia es una persona querida.

Pero, don José no sería don José, sin su Carril natal, en donde anima las actividades de la Asociación Cultural Gato Negro. Él es su santo adalid y su patrón. Su bondad, generosidad y capacidad de consenso le auguran una etapa luminosa al frente de la Catedral compostelana. Así se lo deseo al iniciar una labor que marcará un antes y un después, estoy seguro, pues ha aprendido el difícil arte de dar al César lo que del César y a Dios lo que es de Dios.