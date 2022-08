CUANDO acaban de cumplirse dos años de la salida de España con destino a Abu Dabi del rey emérito, Juan Carlos I, el debate sobre su posible vuelta al país en el que reinó desde la muerte de Franco tiene sordina y no está entre las principales preocupaciones políticas del país. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al término de su despacho veraniego con el rey Felipe VI en Mallorca, zanjó el asunto con una somera referencia a lo que decida la Casa Real. Ese distanciamiento, por supuesto es ficticio, porque el rey, en relación a su padre no adoptará ninguna decisión que no esté consensuada con La Moncloa, como es completamente lógico, de la misma forma que su marcha fue producto del mismo acuerdo y con la misma finalidad, proteger a la Corona, cuando arreciaban las investigaciones de la fiscalía y la Agencia Tributaria sobre sus comportamientos inapropiados.

La primera visita de Juan Carlos I a su país, en el pasado mes de mayo, fue un antídoto contra su pretensión de volver de vez en cuando a España para pasar algunas temporadas, dado que ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de fijar su residencia en Abu Dabi al cobijo del emir. El circo mediático en el que convirtió aquella visita a Sanxenxo, y el exceso de soberbia del que hizo gala al replicar “¿Explicaciones de qué?”, cuando le preguntaron si pensaba darlas sobre los asuntos que se habían dirimido en las instancias españolas que habían investigado sus cuentas, fue un nuevo comportamiento inapropiado que llevó a su hijo a marcar distancias y a laminar su deseo de volver al poco tiempo de nuevo a Sanxenxo a una competición de vela.

La sorpresa de su conducta, junto a la falta de compromiso y de sentido institucional que demostró, no hizo sino enconar las posiciones favorables o contrarias a su figura. Qué hacer con el rey emérito se convirtió en un gran problema.