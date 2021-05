Dos futuros inciertos

COMO Cataluña es España, y España es Cataluña, muchos auguran que los próximos años llegarán cargados de incertidumbre y desafíos varios que quizá no logremos ni asumir ni superar. Es más; la agenda diseñada por el Gobierno para dentro de treinta años, 2050, parece ser la excusa perfecta para soñar con una España aparentemente ideal, al tiempo que olvidar los despropósitos y fracasos de la España real y actual. No sé cómo esos impuestos verdes y rentas climáticas, cómo esas viviendas para los jóvenes basadas en herencias públicas, cómo ese consumo moderado de carne, o cómo esos casi seis millones de futuros inmigrantes pueden ayudarnos a sobrellevar la crisis sanitaria, económica y social que vivimos; o de qué manera la supresión de vuelos cortos, o la futurible reducción de la jornada laboral, pueden contribuir a recuperar el sector del transporte, o el paro endémico y el desempleo juvenil que ahora sufrimos. Por no saber, ni conocemos los entresijos de aplicación y reparto de los fondos Next Generation EU que en breve empezaremos a recibir gracias a la Unión Europea.

Pero es que tampoco en esa parte de España que es Cataluña sabemos qué ocurrirá en los próximos años, ni de qué manera el nuevo Gobierno autonómico que ahora se constituye contribuirá a frenar el declive económico y social que vive el nordeste peninsular. De hecho, de lo único que sí estamos seguros es de la lucha que va a llevar a cabo el nuevo Ejecutivo de coalición del ‘Govern’ en pos de la amnistía, el referéndum de autodeterminación, y la independencia de Cataluña. Así lo ha asegurado Pere Aragonès, investido con el apoyo nada menos que de Junts y de la CUP, con cuyos programas electorales no coincide ni en términos de inversión pública ni en cuestiones de rentas, de financiación, de vivienda, o incluso de políticas económicas y hasta fiscales. El Estado de bienestar en Cataluña es hoy día una pura incertidumbre. Eso sí, la confrontación cívica y el pulso político con el Estado están asegurados, pues se llevarán a cabo desde las propias Cortes Generales, y por aquellos socios que sostienen y someten al mismo tiempo al Ejecutivo central.

Ni siquiera sabemos cómo se gestionarán las cuantiosas ayudas que recibirá Cataluña, ni qué estrategias adoptarán el Parlament y la Generalitat para recuperar las 6.000 empresas que han abandonado la región, frenar el incremento del desempleo en la Comunidad, revitalizar la caída de la producción industrial, el consumo, las exportaciones y el gasto turístico, o para disminuir la deuda brutal en la que ha incurrido, al tiempo que frenar el despilfarro político, recuperar la capacidad catalana para financiarse en los mercados, y reclamar la confianza empresarial e inversora nacional y extranjera. Por eso habría que preguntarle a Pedro Sánchez si en ese 2050 que ahora pretende diseñar, el humo actual que vende le permite ver también a Cataluña de aquí a treinta años. Mucho nos tememos que esa costumbre de prometer el paraíso, le lleva a olvidarse tanto de nuestros vecinos marroquíes, como de nuestros hermanos catalanes.