Dos no pactan si uno no quiere

¿Tiene alguna posibilidad el plan económico de Feijóo con este Gobierno? Independientemente de si su fórmula de alivio fiscal es o no la más adecuada para echar una mano a las familias ante la escalada de precios, parece claro que la estrategia política tendrá más fuerza en la decisión. Una pista de cuál será el éxito del documento, que por si acaso ya no lleva siglas del PP, la avanzaron de forma preventiva tanto la titular de Hacienda, María Jesús Montero, como la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez: a La Moncloa no le gusta, anticipan. Aunque bien mirado... ¿No deberían al menos abrirlo antes?

¿Está Putin enfermo? La pregunta no se refiere al estado mental del sátrapa ruso, el mismo día que el mundo se vuelve a estremecer con las atrocidades cometidas por sus tropas en Ucrania. La última de la que hay constancia, una fosa común en Mariúpol bajo la que se calcula que podría haber hasta 9.000 cuerpos. Hablamos de su estado físico tras publicarse un vídeo en el que aparece en una postura rígida sobre el sillón con sus manos agarradas a la mesa. Expertos en desinformación y fake news, por su Gobierno seguro que no sabremos la verdad.

¿Cuándo volveremos a ver una feria multisectorial masiva en la Festa do Champiñón de Ordes? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.