Dos pianistas en el “V Ciclo de Novos Talentos Musicais”/ “Solistas en Compostela”, del “CMUS”

Dos pianistas para esta tarde en el Paraninfo da Universidade- 20´30 h.-, dentro del “V Ciclo de Novos Talentos Musicales”, actividad de “Compostela Sound, en colaboración con la “USC”, y que para esta sesión contará con dos jóvenes de apreciables recursos. María Blanco Iglesias, que abordará la primera de las “Arabesques”, de Claude Debussy, piezas del año 1888 y que recibirán el reconocimiento de la editora “Durand”, en 1891, antes de tener una presentación pública en mayo de 1894. Con respecto a la “Danza bohemia”, el progreso fue ya considerable, por lo que se garantizará su presencia en los repertorios de las programaciones Una refinada elegancia que guarda elementos en común con las herencias de Schumann y Grieg, avanzando en buena medida un nuevo sentido en la línea de trazo. Para las dos arabescas del grupo, se observará una forma ternaria que dejará mejores razones en la “Danza bohemia”, gracias a los flexibles tresillos, en Mi M., que recuerdan vagamente a J.Massenet, detalles en el tratamiento de los arpegios, gracias a la facilidad de las modulaciones, que anuncian al Debussy de la “Suite bergamasque”, el de “Pour le piano” o las “Masques”. Un nuevo concepto del discurso pianístico se abre con estas delicadezas.

George Crumb, con una curiosidad como “A Little Suite for Christmas”, obra de 1980, y que el norteamericano habría de inspirarse en una visita a Italia, en concreto a Padua y a la Chapel Arena, en donde contempló los diferentes paneles pintados por Giotto, en 1305. Resultado de esa aportación, será el grupo de piezas encadenadas que conforman la suite: “The Visitation”, “Berceuse for the infant Jesu”, “The Shephard´s Noël”, “Adoration of the Magi”, “Navity Dance” “Canticle of the Holly Night” y “Carol of the Bells”. La obra de este compositor, nacido en 1929, suele reunir citas musicales, notaciones simbólicas y elementos teatrales escénicos e interpretativos para encarar las problemáticas contemporáneas o los temas astrales. Músico avezado e imaginativo, seduce por las arriesgadas ideas sobre las que suele trabajar. Nacido en un ambiente musical en Charleston, Virginia Occidental, supo arriesgar dentro de una amplísima gama de estilos de las procedencias más diversas, desde los clásicos de formación hasta las influencias más insospechadas. Una obra como “Vox balaenaea” (La voz de la ballena), de 1971, será una pauta de referencia tal cual comprobamos en los certámenes de músicas actuales, un trabajo para flauta eléctrica, violonchelo eléctrico y piano eléctrico, muy relacionada con el devenir de los movimientos ecologistas.

Aitana López Cambeiro, comenzará con la “Toccata” de Aram Katchaturian, alumno en su juventud de Gnessine, en Moscú, para continuar posteriormente con Miaskovski (composición) y con Gliere y Vassilendo (orquestación). Parte de esas obras para el piano, proceden de los años de estudios. La “Toccata, en Mi b m.”, nos lleva a 1932, una de las piezas más divulgadas de su catálogo, gracias a su desbordante brillantez, dentro de una moderada dificultad. Quizás la herencia impresionista francesa, tanto de Debussy como de Maurice Ravel, tendrá la última palabra, sin que se eche de menos el sentido de la tradición eslava que le caracteriza. Una intensidad dinámica, contribuye con fortuna a esa singularidad, definida por los acordes vigorosos, aspecto que descubrimos en el conjunto de su obra, a veces con una apabullante desmesura.

W.A.Mozart y las “Variaciones para piano sobre ”Ah, vous dirais-je maman”, en Do M.”, un ingenio entretenido compuesto en París que moverán a opinar que no se puede por menos de reconocer que estos trabajos, contienen muchos de los detalles plenos de gracia y brío. Para Hildesmeimer, una de esas variaciones del grupo, es capaz de abrirnos un panorama en el que podríamos atisbar al recóndito Mozart, del modo menor. Quedan en medio de las grandes sonatas como es el caso de la “K.310”, obras compuestas en el verano de 1778, en el que el músico llegaría a la capital francesa, entre los meses de marzo y septiembre. El tema fundamental del conjunto de las variaciones “K. 265”, será una popular arietta dedicada a los niños, y que tendrá un gran éxito, razón de más para este tentador trabajo que saltará la frontera a través de los siglos, obra que rinde de perlas a modo de bis de concierto y otras posibles opciones.

Juan Durán, con la Fantasía sobre un tema popular, uno de nuestros maestros más activos, autor de la ópera “O Arame”, sobre un texto de Manuel Lourenzo y que en esta temporada estrenó con la “RFG” el ballet sinfónico “Hildegart”, en una sesión compartida con otro ballet, “La Cenicienta”, de Sergei Prokofiev, a comienzos del mes de octubre, coincidiendo con la apertura de la temporada. Obra ambiciosa y que con suerte, acabará llevándose a escena. Temible es el argumento de su sustento, magistralmente tratado en lo literario por la añorada Almudena Grandes, “La madre de Frankstein”. La composición de Juan Durán, se resolvía en una serie de números desde la “Escena de Cienpozuelos” al “Xardín da Sabedoría”, la “Aclamación de Hildegart”, “Hildebart e Abel”, “Madrid 1933”, “Madre e filla” y la siniestra conclusión “Asasinato de Hildegart”.

Vuelven las actividades del “CMUS”, en su ciclo “Solista en Compostela”, con una serie de cinco entregas, que comenzarán mañana en el propio Paraninfo da Unversidade- 20´30 h.-, en el apartado dedicado a “Viento y metal” y que abrirá en trombonista Pablo Freire Casal, con la “Cavatine Op. 144”, de Camille Saint-Saëns, pieza del período del “Septeto para trompeta, dos violines, viola, chelo, contrabajo y piano, en Mi b. M.Op. 65” o “El carnaval de los animales”, mundos con elementos en común en lo que respecta a los planteamientos estilísticos. Serán las obras para formaciones diversas, como la curiosa ”Wedding-Cake Op. 76” o el “Capricho sobre aires daneses y rusos Op. 79”. Esta “Cavatine”,en concreto, alimentó su ingenio en una travesía a bordo del Rochambeau, realizada por Europa en el año 1915, un periodo ingrato por los acontecimientos que se vivían. Dirá el autor: “Es verdad que se ha escrito poco para este fulgurante instrumento, aunque también se sabe que puede ser el rey, en un país de los ciegos, si se es tuerto”.

Franz Joseph Haydn, padre de la sinfonía y del cuarteto de cuerda, no lo es menos en obras concertantes del clasicismo, del que tendremos el primer movimiento del “Concierto para trompeta en Mi b. M, Hob.VIIe 1”, que se confía a José Ignacio Seijo Mera, uno de los pocos en la edad tardía y que está fechado hacia 1796, ya entre sus trabajos finales, en un compromiso y atención para Anton Weiddinger, trompetista destacado en la corte de Viena, notable inventor a un tiempo, en lo relativo a trompetas de llaves, capaz de tocar dentro de una extensión de dos octavas, de forma justa y transparente, que seguía todos los grados de la escala cromática, factor que engrandecerá su figura, auspiciando toda una generación de ilustres imitadores por el ámbito europeo, con proyección hacia el futuro.

Paul Dukas con la “Villanelle”, en el tacto y tratamiento de la intérprete de trompa Miriam Pardal Figueiro, otra obra apetecible que el compositor francés preparó para un concurso de 1905, una pieza para trompa y piano, destinada para el ingreso en un examen del Conservatorio de París, graciosa y entretenida y que se apoya descaradamente en aires de procedencia popular, con una distante inspiración en la Italia del XVI, con pinceladas barroquizantes. Melodismo cargado de tintes refrescantes, que recordaremos en obras como “El aprendiz de brujo” o la más convencional “Sinfonía en Do M.”.

El trompetista Sergio Fernández Montero, nos descubrirá la “Concerpiece en Fa m. nº 1, Op. 11”, de Vassily Brandt (1869/1923), compositor que parece tentar a los intérpretes actuales por las virtudes que le caracterizando y que fue miembro de la orquesta del Teatro Bolshoi. Contaba con fundamentos artísticos de la Escuela de Coburgo, en donde tuvo como principal maestro a Carl Zimmermann. Un trompetista que se hará valer por las cualidades de un timbre luminoso, una técnica perfecta y un sublime tratamiento del fraseo, destacando el uso del doble triple picado, en seco.