Drogas en España

EN los últimos dos años raro es el día que no aparece la noticia de que la Guardia Civil o la Policía han detenido a una importante banda de narcotraficantes y desarticulado un entramado de empresas que se dedicaban al blanqueo de dinero y al tráfico de capitales. Las detenciones no son de dos o tres personas, sino que abarcan decenas y a veces cientos de delincuentes. Pertenecen a mafias de muy variada procedencia. Les hay rusos, búlgaros, rumanos, georgianos, turcos, belgas, pakistanís, colombianos, marroquíes, británicos y, cómo no, italianos. Dentro de estos dominan los de la mafia calabresa, pero los hay de otras partes.

También los hay españoles, como los que aparecen en las redadas de Algeciras, Campo de Gibraltar, la Costa del Sol, Galicia, o la reciente en una urbanización de lujo de las afueras de Madrid culminada con la detención del artista José Luis Moreno. La cantidad de marihuana, cocaína, heroína y otras drogas incautadas es impresionante. El número de detenidos por narcotráfico supera los cuatro mil en el último año. Además de felicitar a la Policía, Guarda Civil y al ministro del Interior, Grande-Marlaska, hay que preguntarse qué hacían antes los mandos del Ministerio del Interior que permitieron que todas las mafias campeasen y se estableciesen en España.

De las investigaciones judiciales del llamado caso Kitchen, parece que los mandos estaban muy ocupados en destruir, dificultar y omitir pruebas del caso Gürtel, sobre financiación y pagos a directivos del Partido Popular. La descripción de las investigaciones indica que el ministro Fernández Díaz, el secretario de Estado, los mandos principales de la Policía y la secretaria del Partido Popular, actuaban de una manera mafiosa. Solo falta conocer quién era el padrino.

Saviano, periodista italiano amenazado de muerte por la mafia, decía que España es el paraíso de las mafias, debido a la relativa permisividad de la legislación española y por la ineficacia del sistema judicial. Por ello muchos de sus componentes se establecían aquí.

El narcotráfico y consumo de drogas es un gran problema de España, al cual no se le presta la suficiente atención. Una muestra de su magnitud, se encuentra en la cantidad de conductores consumidores de drogas detectados en los controles de tráfico. Se conoce que el porcentaje de jóvenes que consumen alguna droga regularmente en España es superior al de la mayoría de países de la Unión Europea. Este problema no solo lo es para la salud, sino también lo es desde el punto de vista económico.

Atajar el problema cuanto antes es muy necesario, dado que las mafias una vez asentadas en el territorio crean unas redes de clientelismo difíciles de destruir. Eso se pone de relieve en la situación en la costa de Cádiz, donde la mafia ha penetrado en amplias capas de la población, dándoles unas posibilidades económicas que de otra manera no podrían conseguir. En Galicia también tenemos experiencia sobre el particular.