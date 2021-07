Drones sobre Tokio

CONTEMPLÉ la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2020 (La 1, Eurosports), desde el Estadio Nacional de Tokio, un poco al paso, como quien no quiere la cosa, mientras ayudaba a poner los platos para la comida. Me gustan las ceremonias inaugurales, esos rompecabezas perfectos, no tanto, en cambio, las alfombras rojas. Hay, seguro, un punto de orgullo en estos espectáculos, un intento de mostrar al mundo de lo que uno es capaz, dejar gotas del arte y la cultura que atraviesan la historia de un país.

Es que, al final, todo es la cultura. Un país es su cultura. Una pena que no siempre se tenga en consideración. Miro hacia atrás e, invariablemente, se me aparecen aquellas instalaciones de la Fura, y de otros, en la Olimpiada de Barcelona. Aún hoy dicen que fue una de las inauguraciones olímpicas más bellas que haya habido jamás. Y aquí, sí, significó un aire nuevo. Me gustaría pensar que conservamos intacta esa fuerza. Pero tengo dudas.

Nostalgias aparte, la ceremonia de ayer fue hermosa y contenida, como los japoneses saben hacer muy bien. Unos Juegos Olímpicos no es cosa baladí, porque suelen transformar el paisaje, suelen empujar a un país. Claro que Japón ya es un país extraordinario, distinto para un occidental, claro, con su inigualable mezcla de aspectos ancestrales y modernísimos. Eso se vio ayer.

Viendo la ceremonia al paso (el desfile de los atletas es colorista, pero largo), tuve la sensación de que es muy difícil evitar el impacto de la ausencia de público. Hubo millones y millones de espectadores en todo el mundo, y los que estaban allí eran perfectamente conscientes de ello, claro está, pero no hay nada como el calor cercano. Sin televisión sería apenas un espectáculo local, íntimo. Pero como algo casi local empezó en Olimpia, y ya ven.

La ausencia de público, disimulada de aquella manera, hizo que la ceremonia tuviera un carácter un tanto extraño, puede que un poco desbaratado, pero envuelto en esa suavidad nipona, en esa delicadeza. Lo consiguieron. La idea de que estaban allí para transmitir lo que el movimiento olímpico predica, el esfuerzo, el respeto por el otro, aunque sea rival en la carrera o en el salto, inundó los muchos minutos de emisión. Gran canto al entendimiento global en tiempos muy difíciles. Voces de integración. Hermosas palabras sobre los refugiados que acuden a los Juegos. Hermosas palabras sobre la gente que trabaja por los demás, sin que sus nombres aparezcan.

Así que sí, me emocioné bastante. Parecía difícil, porque sin duda ha de ser un gran reto transmitir emoción en esas circunstancias, pero tuvieron la habilidad de subrayar los detalles, que a veces son mejores que la solemnidad. Mezclaron videojuegos, animación, manga y teatro kabuki. Y música, no sólo japonesa. El jazz contemporáneo de la increíble y muy energética Hiromi Uehara y la fantasía soñadora de Ravel se dieron la mano Quizás ‘Imagine’ fuera previsible, pero qué tiempo más propicio que este puede haber, tras tanta pesadilla, para que cantemos ‘Imagine’ todos juntos.

Y, desde luego, los drones. Quizás, junto al encendido del pebetero, el momento cumbre de la celebración. 1.824 drones sobre el cielo de Tokio no son cualquier cosa, aunque este tipo de espectáculos empieza a abundar. La apoteosis sucedió cuando la formación de los drones luminosos giró hacia la figura del globo terráqueo. El mensaje estaba en el aire. El gran canto a la diversidad y a la esperanza también. ¿Demasiado bonito? Tal vez. Pero al menos por una noche conviene soñar.