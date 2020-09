Duelo al sol

NO, no es un duelo político. Eso aburre. Es algo mucho más eléctrico, en las verdes praderas de la France. Creí que no volvería sobre el tema, pues ya escribí mi columna del Tour, como cada año. Hay que escribir la columna del Tour, la de las rebajas, que decía Umbral (hoy extendidas a cualquier estación, no sólo a los fríos bolsillos de enero), también hay que escribir la columna del comienzo del verano, y la del regreso, y la de los Oscar, me parece, y así. Hay cosas que hay que hacer, porque lo manda la costumbre, al menos la costumbre periodística, y porque la pantalla nos avisa de esos hechos que pespuntean nuestra vida, de cerca y de lejos, con intención o sin ella.

El Tour, pongamos por caso, nos toca de cerca, porque es un gran escenario para el sofá de sobremesa, mejor que una telenovela, corazones, mejor que una peli guay de esas con mucho paisaje y casas de campo. Es muy atractivo dejarse vencer por el sopor, mientras el verano sigue ahí fuera, y al tiempo contemplar, aunque sea con los ojos semicerrados, ese ascenso brutal a las cumbres a la hora del café, que hasta tintinea la cucharilla en la taza. Se trata de una costumbre televisiva que viene de antaño, como la Vuelta, claro, pero el Tour tiene aires de grandeza y de extrema crueldad. Ayer, por ejemplo.

No quiero que piensen que el Tour me da sueño, como sí, en cambio, algunos dulces documentales (bellos, sublimes, pero relajantes al fin. Como cuando canta en ellos el chorlitejo patinegro). Me siento culpable viendo a estos ciclistas, bronceados por el sol de septiembre y cada vez más enjutos por el esfuerzo, trepar por paredes que superan el quince por ciento de desnivel. Es la culpabilidad del sofá, de acuerdo. Pero ellos se saben parte del espectáculo, que puede superar al fútbol y a cualquier otro deporte, si uno sabe mirar.

Este año, Carlos de Andrés (TVE) no acabó de empatizar con el realizador de la señal francesa, que, al parecer, era nuevo. Aquí los hemos tenido muy buenos, aunque el Tour siempre ha sido un lugar de aprendizaje. No es tarea fácil enseñar una carrera con tanta moto, tanta cámara, tantas escapadas, tantas cosas en su interior. No es un viaje tranquilo, nunca lo es. Es, en realidad, un despiadado carrusel. Pocas veces como la subida, ayer, contra el reloj, a ese lugar llamado, épicamente, La Planche des Belles Filles. En el sofá, la carnicería del segundero tomaba forma entre dos compatriotas: Pogacar contra Roglic: un drama de Shakespeare, un final propio de tragedia.

Y el joven, aupado por esa misma juventud, se hizo con la victoria, mientras los segundos de plomo sonaban en la tarde como una balacera sobre del hombre hasta entonces vestido de amarillo. Llegó con el rostro descompuesto a la meta, conocedor ya de la derrota inevitable en la última batalla, en el último duelo al sol.

Perico Delgado, tan campechano y sencillo, intentó quitarle hierro al asunto. Contó el día en el que él perdió un Tour ante Roche, sin poder evitarlo de ninguna forma. “Yo lo tenía asumido. Roglic, hoy, creo que no”, dijo. Lo que habíamos visto, agarrados al sofá como quien se agarra al asfalto, había sido una lucha despiadada contra el tiempo, sin duda el peor de los enemigos. Tras la batalla brutal, el sol iluminaba un paisaje lleno de paz.