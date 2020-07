Dúo DeLis: Irina Veselova e Irma Bau, sonatas de Beethoven para piano y chelo

Beethoven desde el chelo, Irma Bau y el piano, Irina Veselova, en medido diálogo por las ostensibles diferencias de cada una de las tres obras. Iniciativa de las actividades que promueve Ilona Timchenko, promotora del “Festival Peregrinos Musicais” quien a su vez, participará como solista el próximo mes de septiembre en una obra de gran calado de la que se dará noticia en cuanto a su planteamiento, “Los años de peregrinaje”, que por su extensión y exigencias, demanda un especial planteamiento. Dentro de la serie, el “Trío Metamorphoses”, en Lourenzá y Sobrado, antes de completar ciclo en el “Camiño Portugués” con “Quinta Corda”, ya en octubre. Para Irina e Irma, un Beethoven a la carta por el año cargado de atenciones al “Divino Sordo”, al que tuvieron también especial prestancia nuestras dos formaciones por excelencia, la “RFG” y la “OSG”, que reservó plaza en la edición de este año en el “Festival de Granada”, en el Palacio Carlos Quinto, uno de ellos con la violinista María Dueñas, para el “Concierto de violín, en Re M. Op. 61””.

Dos mundos distanciados en cuanto a las sonatas para chelo y piano beethovenianas, por el período en el que el autor las encaró, una lección excelentemente planteada por ambas intérpretes, quienes con buen conocimiento de causa, recibieron excelente acogida en espacios como A Praza do Porto de Sanxenxo, a Praza de Fefiñanes, de Cambados o el Auditorio del CGAC, de Santiago, espacios de inevitables condicionantes para los rendimientos de obras como las elegidas. La Sonata nº 1, para chelo y piano, en Fa M. Op. 5, adapta para el chelo una actitud menos relevante. Se observaba que el chelo venía a ser como el esclavillo del bajo continuo y que la producción hasta entonces era escasa. Para el músico, las referencias fiables, eran las de Luigi Boccherini y las de los hermanos Dupont. A Jean Dupont, hay que atribuirle el mérito de haber dado al instrumento la necesaria lucidez, en un instrumento más bien a la sombra, contribuyendo a la evolución técnica imprescindible (las posiciones de la mano izquierda, el tratamiento del arco, etc...) además de un detalle tan primordial como el timbre o aspectos en lo sensible. Beethoven, sabrá cumplir un cometido otorgando al chelo la prioridad cronológica con respecto al violín. Solo dos movimientos y con un primero- Adagio sostenuto, Allegro- denso en humores y profundidad, en medio de una inusual pretensión rapsódica. Ocasión para que la chelista forzase a entrar en razones de equilibrio a su compañera Veselova, aunque ciertamente la complicidad se había fraguado sobre un estudio meditado de la obra presuntamente primeriza.

Siete variaciones en Mi b M., sobre el tema Bei Männern welche Liebe fühlen, de La flauta mágica WoO 46. Beethoven que descubrió el divertimento mozartiano, se sintió tentado por una de las arias más seductoras del singspiel, el séptimo dúo entre Pamina y Papageno, asunto que no pasaría desapercibido, dando argumentos para un trabajo como el presente. La encantadora Pamina como paño de lágrimas del Pajarero. El catálogo de las WoO, está plagado de estas aparentes curiosidades de menor peso. Así, se verá tentado por este Singspiel o por el Don Giovanni. El conjunto de las siete variaciones WoO4, tendrán dedicatario y no será otro que uno de sus mecenas, el conde von Browne, a quien había dedicado los Tríos para cuerda Op. 9. Las dos solistas, calaron con prestancia ese coqueteo graciosamente traspuesto en sus nada desdeñables figuraciones

La Sonata nº 3, en La M. Op. 69, otra de las atenciones a uno de sus protectores, el barón von Gleichenstein, y en esencia, la perla de las compuestas para el chelo, comenzó a perfilarse a finales de 1807, mientras trabajar sobre las sinfonías Quinta y Sexta, y cada compás de la obra en cuatro tiempos, desde el Allegro ma no tanto al Allegro vivace, es modelo de la confianza y la desenvoltura del planteamiento propuesto. La baronesa Dorothea Ertmann, una pianista de reconocido talento y perteneciente a una estirpe de reconocidos músicos vieneses, había sido elegida para su estreno. Para mayor abundamiento, la pianista atraerá su atención, confiándole la Sonata para piano Op. 101, una verdadera prueba de aptitudes virtuosísticas. Esta sonata para chelo y piano, volvería a conocer una nueva ejecución en 1812, con Linke al chelo- integrante del Cuarteto Schuppanzigh y otro de los pianistas que han dejado impronta en la historia, Karl Czerny. Sin rebuscadas prioridades, fue el momento esperado en estas sesiones para confirmarnos el talento de quienes se anunciaban como Dúo DeLis, a las que se agradecía el meditado trabajo de estudio sobre las sonatas en concreto, a las que la distancia en el tiempo, configuraría actitudes creativas que poco tenía en común. Una madurez cimentada por el paso por la Musikhochschule Lübeck, con Troels Svane para la chelista y las raíces del Conservatorio Pyotr Tchaikovski, con la maestra Ksenia Knorre, para la pianista.