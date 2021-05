A BOB DYLAN se le acusa de estar ahí demasiado, como si su arte ya no pudiera ir más allá. No todo es renovación, sin embargo. Me gusta también la gente que repite capiteles corintios, si le salen muy bien. Dylan cumplía ayer ochenta años, y sólo unos días antes, como hablamos aquí, se nos moría Franco Battiato. ¿Estoy haciendo una comparación? Dos universos de belleza, sin duda. Escucho a los dos, gozo con ambos.

Pero entiendo que Dylan se ha aupado como icono de una tribu algo huidiza, ganándolo todo, no sé si por respeto a la edad, como quien ya asiste (o no, porque a la ceremonia del Noble no fue) con desgana, como el que ya no goza de tanto homenaje y reconocimiento y prefiere perderse en sus adentros.

Battiato compartía con Dylan esa sensación de alejarse, ese lado exquisito. Dos almas gitanas, como se definieron ambos, crípticas, enigmáticas, inabordables. La música mediterránea de Battiato está llena de sonidos griegos, italianos, búlgaros, albaneses, armenios. Dylan, por más que rezume un rock de factura muy individual, tiene todos los perfumes de la música desenchufada, y el susurro perenne de la armónica, el viejo ronquido de la nostalgia y la derrota.

Esta oscuridad de las vidas, ¿es parte de la liturgia de los genios? Depende. Hay una teoría que dice que el músico inaccesible crea a su alrededor la dosis necesaria de misterio para que su música sea cosa de dioses. Los conciertos de Dylan tienen una barrera protectora invisible, una distancia. Con el paso del tiempo, ha aumentado su dosis de indiferencia, su pulcritud profesional. Pero sabes que no es un día más en la oficina. Le interesa mucho más lo que va a hacer que lo que nosotros podamos pensar. Leonardo nunca sabrá lo que nos hace sentir la Gioconda. Puede que nunca le importara. Se limitó a pintarla.

Dylan, claro, está ya en ese olimpo intocable, poseedor de una carrera gigantesca y, sin embargo, sujeta a sus vaivenes. ¿Qué queda del chico de la armónica y la guitarra acústica? Mucho y muy poco. Aunque repitamos febrilmente sus vinilos, y su Blowin’ in the wind, que es un como un rezo, él se complace en cambiarnos todo de sitio, como las líneas de los supermercados. Dylan es lo que es por el peso de varias décadas escribiendo canciones redondas, no todas, pero sí muchas, todos queremos oírlo en la versión que nos pilló aún jóvenes, pero él se ríe de esa monotonía y hace que todo salte por los aires. Un concierto es una pieza viva, no un paseo por la nostalgia.

Y al cabo, ahí sigue. Esperando el momento de machacar la versión pura e inocente, descolocarnos. Nos dice: puedo tocar mil versiones de esta canción, cualquiera es válida, todas están en ella. El maestro ofrece material nuevo, lejos de regodearse en los oldies goldies. Hay muchos momentos en los que apenas reconoces de qué maldita canción se trata. Supongo que deberíamos estar agradecidos.

Las veces que he tenido la suerte de escucharlo en vivo (tres, muchas menos que un montón de gente, desde luego) terminé incluso asqueado. Como el día en que nos ignoró o casi, toda la noche al piano, mayormente de espaldas. Fuese y no hubo nada. La última vez, parapetado en el grupo, se le reconocía a duras penas, destilando todas las rarezas de una canción. Pero lo amamos.

Muchos vieron mal que le dieran en Nobel, pero es un poeta contemporáneo de largo alcance. Mejor pregunten a Vicente Araguas, poeta también, que escribió una tesis (dirigida por Antonio de Toro) sobre el de Minnesota. Estará ahí hasta el final, como Woody Allen. No tengo dudas.