É a política, lelas

RECUAMOS. Sufrimos a maior perda de poder adquisitivo desde a morte de Franco. Os soldos medraron tres veces menos cos prezos nos últimos meses. Ese era o pacto asinado por Iolanda Díaz, os empresarios e os sindicatos? Onde está a cláusula de revisión salarial?

Pola contra, aí están as maiores ganancias dos oligopolios, sobre todo dos eléctricos, combustíbeis e bancos. Empresas que antes eran do Estado e non só foron privatizadas, senón que reciben cuantiosas axudas cos nosos cartos, recadados cuns impostos indirectos que se disparan e que gravan por igual a ricos e pobres.

As medidas postas en marcha polo Goberno central, tarde, mal e arrastro, son un engano para incautos. Non se puideron determinar hai un mes, cando a inflación xa galopaba polos supermercados, recibos das eléctricas e gasolineiras...? É normal que lle reduzan o mesmo prezo do combustíbel a un tractor ou a unha furgoneta ca un Ferrari?

A culpa da perda do poder adquisitivo seica é do aumento das tarifas eléctricas e do prezo dos combustíbeis. Estas empresas están a revisar as tarifas e aumentándoas de xeito exponencial, segundo a CNMC.

Así dispararon as ganancias o 31% en plena crise. Nin tocalas!

Sánchez véndenos a “illa ibérica”. Na práctica, o que lle permitiu a UE é subvencionar o gas e recortar as axudas as renovábeis. Galiza exporta case o 50% da enerxía que produce. De que nos vale?

Como afirma o profesor Joám J. Romero “o modelo enerxético galego configurouse en función da demanda e de intereses alleos”.

Poida que haxa que ir ao humor para entender mellor a situación. Xosé Lois faille dicir a un paisano: “Europa recoñece a situación específica da enerxía en España”. E retrúcalle O Carrabouxo, home pándego: “A ver cando España lle recoñece o mesmo a Galiza”.

Semella como se lle contestara noutro chiste Xaquín Marín: “ten vostede toda a razón, pero só con iso non vai a ningunha parte”.

Menos mal que temos un Goberno español progre e un presidente galego “gran xestor”. Temos.

...Tamén temos a rúa para manifestarnos.