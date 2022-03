Echad una mano, leche

ME parece que acabo de oír al portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Galicia pedir a los partidos de la oposición que se callen un poco mientras el suyo anda resolviendo delicados asuntos internos. Y, oye, no me pareció mal, porque los tales asuntos internos de PP son de una complicación tal, tanto para él mismo como para España, dada su dimensión y presencia institucional, que bien se merecen una tranquilidad para atenderlos como es debido. Así que si, dejadlos un poco en paz.

Pero, hombre, Puy, que seáis vosotros los que vengáis con estas, cayendo la que está cayendo, con la guerra y todo eso, con el Gobierno de España atrapado en una de las situaciones más críticas, incluso diría yo que angustiosas, de las que hemos vivido desde un tiempo ya demasiado largo a esta parte, suscita, y perdona que te lo diga así, algo de ira. Como para mandaros al cuerno.

Mira, Pedro Puy, que el PP, desde todo ese tiempo a esta parte, semeja ser absolutamente incapaz de dejar de pensar en sí mismo, en sus meros intereses electorales y políticos en general, llegando al extremo de traicionar los intereses más evidentemente españoles con tal de lograr hacerle daño a su Gobierno.

¿Tengo que recordarte el tenor de los viajes de Casado por Europa poniendo a parir a Sánchez, hasta el punto de llegar a tildarlo como reo de traición patria? No, no hará falta, porque en caso de necesitarlo también puedes seguir lo que está haciendo estos días la señora Ayuso, de la que se podría esperar, por cierto, que por lo menos no copiase a aquel otro, por sus malas relaciones, digo. Pero la vida es así.

Hace mucho tiempo que lo que pienso yo es ¿qué haría falta para que el PP pusiese por delante de sus intereses electorales un sentido responsable del patriotismo, y constitucional, digo, si crees que hace falta? Desde luego, os equivocáis si creéis que por estar en la oposición no tenéis ninguna responsabilidad en la marcha de los asuntos de España. Hombre, no digo yo que tanta como el Gobierno, pero desde luego ninguna tampoco. Y eso, la falta de sentido patriótico del PP, está haciendo mucho daño a España.

Casi sería más oportuno pediros a vosotros que por vuestros asuntos internos, por complicados que sean, que quizá os lo hayáis merecido, por cierto, no arrumbéis el compromiso democrático con el país.

Otro por cierto: ¿te parece que no fue bastante cortés dejar que Alberto hiciese su campaña interna sin darle caña? Queda por ver si se lo mereció. El silencio respetuoso, digo, porque mira tu que le echó carnaza a la cosa. Es que era como para darle.