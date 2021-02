ESPERÁBAMOS a que la madrugada se serenara, que las farolas de las calles no nos delataran y salíamos enfundados en los pasamontañas para escribir en las paredes: “Libertad”, “La imaginación al poder”, “Viva la República”, “Abajo el dictador”, “Derecho a la huelga”, “Pido la palabra libre”... Quienes teníamos la fortuna de escribir en los periódicos, no obstante de la libertad de prensa de Fraga, debíamos expresarnos entre líneas para burlar la censura.

Cantábamos, pintábamos, hacíamos teatro y cine “de arte y ensayo”. Por entonces yo escribí una obra en la que el personaje central, escurrido de la censura, se declaraba en huelga. Los espectadores del teatro independiente se levantaban aplaudiendo a rabiar. Enseguida la prohibieron.

En todos aquellos años de represión ideológica y luchas por la libertad no recuerdo haber visto una consigna incitando a dar un tiro en la nunca ni al dictador ni a sus colaboradores. Los del tiro en la nuca, señor Echenique, eran y son los fascistas.

Quienes fuimos y somos detractores del fascismo sabemos que personajes como ese rapero –cuyo nombre no escribo para no manchar el papel– a quien usted defiende incitando al desorden, está más cerca de ser un fascista, proponiendo dar tiros en la nuca en sus raps, que un defensor de la libertad de expresión, en un país libre donde podemos apoyar todos los regímenes, ideologías y creencias, siempre que no pisoteemos las de los contrarios.

Si en su partido, nacido del descontento y la acampada en libertad en las plazas, pretenden ganar nuevos votos poniendo en solfa la supuesta falta de valores democráticos del sistema, cometen un gran error que los devolverá a las barricadas de las que surgieron en aquel 11-M. Podemos nació de la presunta indignación de un momento necesitado de renovación. La sociedad les ha dado la oportunidad de transformarla, pero ustedes no han sabido hacerlo.

Aún están en el poder, aún pueden cambiar las leyes siempre imperfectas. Alterando el orden al estilo de Trump difícilmente detendrán la pérdida de credibilidad democrática en la que están cayendo.

Atentamente.