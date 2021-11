Economía e netos

AS páxinas color salmón dos periódicos estanse volvendo de color volcán. Haberá moito que falar de economía porque nunca foi máis oportuna a insoportable levidade da frase de James Carville: “Éche a economía, estúpido”. Pero hai aínda unha frase máis profunda (moito se leva ultimamente este epíteto): “Éche a estupidez, economista”. Porque en efecto hai moito economista titulado pero limitadiño. De xeito que fan moita falta o que John M. Keynes chamaba estrafalarios da economía, dos que el ten dito que aprendeu moito.

O estrafalario (outlandish) non precisa nomeamento da posuniversidade, pero en tempo de tribulacións pode aportar opinión heterodoxa e valiosa xurdida da economía profunda (e dálle co epíteto), na que mandan moito os netos, entendida esta palabra como tecnicismo.

Os tecnicismos económicos son case todos feos (o máis horrísono é estanflación), menos un: netos. Foi acuñado por Keynes (un economista case poeta, criado na tropa de Bloomsbury) nun ensaio delicioso de ler (parece un conto de fadas) titulado As posibilidades económicas dos nosos netos, no que a cálida semántica da palabra netos perfuma toda a ciencia económica.

Aínda hoxe hai economistas (Daniel Lacalle, por exemplo) que aproveitan as suxestións desta verba para humanizar o porvir económico: “Os nosos netos vivirán mellor”, aposta Lacalle con moito optimismo (e moito liberalismo) no seu último libro.

Eu fun un deses felices netos que tivo a súa iniciación económica na acolledora oficina bancaria da miña vila mariñeira á que me achegaba regularmente da man de meu avó. O fundamento da vida parecía estar naquel momento de comunicación harmónica entre o vello e o bancario, ao que daquela na xerga financeira se lle chamaba “pasivero” (empregado virtuoso en captar pasivo: contas e depósitos).

Alí, naquela conversa de mostrador, semellaba producirse o primeiro contrato civilizatorio, a orixe do que hai. “La banca lo es todo”, oínlle dicir anos máis tarde ao meu banqueiro favorito da ditadura profunda (daquela xa non tan profunda), don Luis Valls Taberner, facedor dalgúns dos ministros máis míticos do Régimen.

Pois aquel neto keynesiano (por certo, Keynes non tivo netos) que eu era (e aínda son) coñeceu un día, no paraíso da súa infancia, a árbore do ben e o mal da man de meu abuelo (os galegofalantes témoslle un amor a este castelanismo): “Abuelo, a que viñemos aquí?, interesouse o neno en saíndo á rúa. “Viñemos mirar polo niño dos nosos cartos”.

A resposta do vello pareceume moi verosímil porque os nenos oiamos dicir que o diñeiro voa. Un billete é un paxaro, e máis vale un euro na man ca cento voando (iso é a inflación). A Keynes habíalle gustar esta alegoría de meu avó do aforro da Galicia profunda (pero jocunda).