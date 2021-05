ADEMÁS de los efectos secundarios que puedan tener las vacunas, y de los que tanto se habla, están los efectos secundarios de las elecciones madrileñas, que empiezan a aparecer, claro, varios días después, tras esa dosis ya inoculada de pragmatismo madrileñista ayusí. Una dosis que ha terminado provocando alergias y brotes en la piel de la oposición, como por otra parte ya se barruntaba.

Los efectos secundarios también se notaron a las pocas horas, incluso a los pocos segundos, con la marcha de Pablo Iglesias, que, por lo que vino a decir, no quiere contagiar el desánimo a los suyos, ni provocar reacciones adversas en su nombre. Un poco más tardaron en notarse esos efectos en la sede socialista, pero aparecieron finalmente. Lo superficial, algo así como un sarpullido inmediato, fue la dimisión de José Manuel Franco y la marcha de Ángel Gabilondo, al que Luz Sánchez-Mellado llama el Ángel caído, que admitió no estar vacunado para una campaña de esta naturaleza, o poco menos.

Pero los expertos en pandemias populistas, entre otras, creen que los efectos secundarios más profundos se presentarán con el paso del tiempo, cuando se reúnan con más agenda las ejecutivas, y cuando las primarias de algunos partidos empiecen a mostrar abiertamente ciertos síntomas, como ya se atisba. No diré que no hay alegría en la casa del pobre y que a perro flaco todo son pulgas, pues, aunque cervantino hasta la médula, no me ponen muchos los refranes. Pero vamos, que por ahí van los tiros. No hay manera de escapar de los efectos tras el pinchazo del 4-M: porque fue un pinchazo.

Mala cosa será, particularmente para la izquierda que empieza a notar ese sarpullido incómodo de la derrota en Madrid, enfrascarse en bizantinas discusiones políticas, mucho más bizantinas si son interiores o intestinas. El lenguaje de la campaña fue tan superficial como violento, y por la noche, antes de irnos a dormir, se nos aplicaban unos eslóganes o unas verdades de diseño como linimento de urgencia para bajar la hinchazón, pero me temo que no hay Bálsamo de Fierabrás que haga efecto cuando el clima tóxico de una campaña polarizada hasta el hartazgo lo envuelve todo.

No es este el camino para mitigar los efectos secundarios venideros. La receta pasa por reconocer cuanto antes la orina del enfermo, por la coherencia nutricional en la ingesta de ideas, por abandonar la terapia de choque continuo y sustituirla por un tratamiento más inteligente y menos dañino para el conjunto de los miembros que animan los entes políticos.

Los nuevos spin doctors, si es que son nuevos, que se atrevan con los futuros diagnósticos políticos deberán admitir la ineficacia de los anteriores tratamientos. Sánchez debería recetar moderación y tolerancia, lo que implica salirse de la estela de la confrontación de bloques en la que este país, se admita o no se admita, está sin duda inmerso. En un terreno embarrado, tiene las de perder. Hay que elevar el nivel de la conversación. Y, sobre todo, establecer una conversación.

Hay que curarse de maniqueísmo, esa infección con la que las ideas complejas siempre salen derrotadas y despreciadas. Este es el mayor mal de la democracia. Dejarse engatusar por el simplismo. Rendirse a las afirmaciones categóricas, a las visiones dogmáticas, que todo lo empeoran. Los efectos secundarios se notarán, evidentemente, más allá de este brote inmediato. Sólo Errejón parece inmunizado ante este contagio de frustración y desánimo.