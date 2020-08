“Efervescencia”, un cruce de confluencias y Cea Galán con una rareza a cuatro manos para órgano de Nicholas Carlton

“Efervescencia” o “Doses de ciencia sen contraindicacións” en la Igrexa da Universidade-12´00,- en “Máis que músicas” , idea del científico y comunicador Manuel Vicente, proyecto de la “USC”, en colaboración con “FECYT” y que viene ofreciéndose a través de la Radio Galega desde 2006, por el que pasaron más de 1500 investigadores de todas las ramas, en su confluencia con las artes y la cultural en general. Una iniciativa que pudo seguirse en espacios a salto de mata, desde museos, a bares, fiestas populares, cárceles, playas, barcos y hasta el interior de un dolmen. Para entrar en materia, bastará por interesarse por tan peculiar propuesta de intercambio de planteamientos.

Las matinées en “De lugares e órganos” pueden dejarnos curiosidades como la escuchada el martes pasado en la Igrexa de San Miguel de Agros, en la que el protagonista fue Andrés Cea Galán, para una de esas breves sesiones que podrían dar bastante más de sí, si las circunstancias fuesen otras. Hablamos de una rareza de tradición inglesa y de una época problemática por condicionantes del momento histórico. Nicholas Carlton, fue la curiosidad añadida en programa y para cerrar la sesión, en la que Andrés Cea tuvo como compañera a Auxiliadora Caballero para un estilo de “verso” a cuatro manos, tras haberle seguido en las pieza elegidas por él, desde J.Bautista Cabanilles a Domenico Scarlatti y B. Pasquini. La pieza de Carlton, es una composición que conoce trato indistintamente para virginal y órgano y que figura como “A verse for two to play”, en la interpretación llevada a cabo por Mary Murrell y Quentin Faulkner, para el sello “Pro Organo”, posibilidad pues de descubrir una de tantas sorpresas recuperable en toda su dimensión, como un posible bis para seducir a los oyentes.

La matinée fue introducida por Belén Bermejo, saludando a quien en la jornada del miércoles, compartiría con Xoan-Xil López, el programa que rompía amarras con el común de las propuestas dentro de este ciclo a lo largo de sus cinco convocatorias, además de acercarnos a la personalidad de un intérprete que desde niño, se había empeñado en ser organista, ya desde los primeros tanteos en su natal Jerez de la Frontera (Cádiz), cuando el cuidado y las atenciones del párroco Carlos García Miet, le pusieron en antecedentes de tan portentoso instrumento sonoro. La apuesta estaba decidida, más aún en un paso como el suyo, que en ningún momento se planteó iniciarse con otro instrumento de teclado como el piano o el clave. La realidad cotidiana, nos confirma el caso de que en su mayoría, bastantes de los organistas que ejercen como tales, siguieron precisamente un proceso a la inversa: del piano al órgano.

Andrés Díaz Pazos, responsable también en la producción del ciclo, apuntó en breves palabras la historia del órgano de San Miguel de Agros, instrumento de proporciones modestas y a medida del templo en el que se encuentra. Pocas son las iglesias de ese tipo que puedan disfrutar de uno y en esta ocasión, lo sería por las ventajas beneficiosas de un entorno de los que se diría de posibles. Construido por el organero de la Catedral Pedro Méndez de Mernies, en 1842, pasará como tantos otros por años de abandono y olvido, hasta que en recientes años de bonanza, los que trajeron la recuperación de algunos que están afortunadamente activos, trajeron el voluntarioso trabajo de los hermanos Desmottes, que contribuyeron a su renacimiento en 2001. El prototipo es un estilo de órgano barroco ibérico, propio de nuestro país hacia finales del XVII y para la realidad concreta del de esta igrexa de San Miguel de Agros, fue necesaria la voluntad del párroco Xosé Velázquez Carbajal, mediante un contrato suscrito el 9 de noviembre de 1841, sobre una cuantía de 11.500 reales, El organero Méndez de Mernies, se haría responsable del mantenimiento y afinación hasta su muerte, en 1853. Malos augurios para un futuro penoso que asistiría a su decadencia y abandono. El primero en velar por su recuperación, fue el párroco Jaime López Ramón.

Andrés Cea Galán, supo obsequiarnos pues con otras tres piezas, compatibles con la rareza de Nicholas Carlton, comenzando con una pieza de repertorio canónico como es costumbre, una especie de inspiración popular, partiendo de una forma de madrigal de Joan Bautista Cabanilles, músico al que conoce profundamente y del que destaca la amplitud de una obra inmensa, cuyo trabajo en registro discográfico ocuparía varios volúmenes. Sus viajes por Italia y Francia, le abrieron mundos sonoros y la posibilidad de intercambiar experiencias con otros colegas, de quienes recibiría beneficiosas influencias, compaginables con las propias de los vihuelistas españolas. Cabanilles, fue un reconocido maestro en el arte de la variación. Entre los presentes, se sugirió la interpretación de una típica “batalla”, pero el maestro nos remitió a la sesión del próximo día, en la que sí podríamos disfrutar de una con mayores recursos de trompetería, en concreto la “Batalha de sexto tom”, de Pedro de Araúxo.

Domenico Scarlatti con la “sonata K. 92” , el napolitano al que nos acostumbrados a escuchar en las lecturas para clave, tan habituales en los conciertos de pianistas dentro de repertorios barrocos, ya que el músico con arraigo en España, es autor, entre otras, de quince volúmenes de manuscritos que contienen 496 sonatas copiadas en nuestro país, por la protectora María de Braganza, su alumna dilecta y que se conservan en la Biblioteca Marciana de Venecia, dos de cuyos volúmenes están fechados e n 1742 y 1749. Unas variaciones de Bernanrdo Pasquini, con el título de “Pasacaglia per Petronilla”, con seguridad una dedicatoria íntima y personal, de quien había sido alumno de Antonio Cesti y de Loretto Vitori. Estuvo al servicio del Príncipe Borgia y fue protegido por Cristina de Suecia, a quien dedicó la ópera “Dov´é amore é pietá”. También colaboró con Arcangello Corelli en la “Accademia Arcadia”, de Roma.