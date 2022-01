Eivas económicas conxunturais?

A maior parte dos países do centro do sistema daban por descontado que no ano 2022 recuperarían o PIB e o emprego previo á pandemia, e así o parecía reflectir o repunte da economía do 3º e parte do 4º trimestre do ano pasado, como consecuencia da vacinación masiva e o recuar dos contaxios. Dende esta lectura a recuperación sería firme, o medre da inflación un feito conxuntural, e o covid-19 pronto desaparecería ou perdería a letalidade actual, converténdose nunha gripe máis. Agora este escenario tan optimista xa non está tan claro, aínda que os discursos segan pondo o acento en que esta é a derradeira vaga do covid-19 e que a crise económica está ligada á pandemia, todo amosa que hai ademais eivas estruturais que obedecen ao propio capitalismo, e que se acentuaron coa globalización neoliberal.

Ademais, non se pode obviar que aínda que a nova variante teña un efecto menos letal, a capacidade de contaxio é tan grande que pode afectar, non só a capacidade de atención na sanidade primaria, senón tamén á boa parte da actividade produtiva. Sumándose así aos atrancos creados pola diverxencia entre oferta e demanda, tanto pola fortaleza do repunte como polos efectos máis agresivos da pandemia durante 2020 e 2021. Mesmo así, sendo esta unha folla de ruta menos optimista, e que se adiase algúns meses en controlar o virus e recobrar a actividade económica normal, equilibrando produción e consumo, confirmaría que a crise económica actual está ligada ao covid-19, e que unha vez controlada a pandemia a economía volvería á súa actividade normal.

Agora ben, son moitos os/as analistas que, con razón, argumentan que a pandemia sanitaria non fixo máis que dar folgos a unha crise do sistema que se manifesta hai tempo. Tal como se reflicte na desfeita ecolóxica, no esgotamento de recursos esenciais, na desigualdade crecente entre clases sociais e entre nacións, no medre da confrontación entre potencias. Así como no aumento da violencia en todos os ámbitos, na financiarización da economía, na perda da diversidade cultural e lingüística, na baixa participación nos procesos electorais, etc. Ou sexa, o capitalismo está na súa etapa senil (como a caracterizou axeitadamente hai anos o sociólogo exipcio Samir Amin).

Estas eivas son vistas dende Bruxelas, aínda que eviten darlle participación á povoación nas análises e respostas, porque terían moito que xustificar respecto de como e porque se foi perdendo peso económico e político internacional, e aumentou a precariedade laboral, a marxinalidade social, en beneficio da concentración e centralización da riqueza e do poder. Daquela a decisión da UE de crear e utilizar fondos europeos excepcionais para realizar grandes investimentos nos vindeiros anos. Sendo en principio algo positivo, a cuestión está en cal vai ser a finalidade e os criterios para o reparto destes fondos (Next Generation, etc.). A enerxía verde e a dixitalización, para frear o cambio climático, son unha necesidade urxente, porén tamén poden utilizarse como unha escusa, coa que realizar transformacións limitadas e á medida das corporacións e partidos sistémicos.

Neste marco e con estes obxectivos pódese entender que Pedro Sánchez afirmase hai uns días, sen explicalo despois, que a pandemia foi “beneficiosa” para alentar cambios estruturais que eran moi necesarios. E todo amosa que tamén forman parte destas transformacións para dar folgos ao sistema o pacto entre CCOO, e UGT, a CEOE, e o Governo. Daquela que se aceptase unha reforma laboral que fica en cambios mínimos, evitando a derrogación comprometida polas centrais e o Executivo de coalizón. Polo que, todo fai pensar que este acordo a tres bandas era a primeira condición que se esixía dende Bruxelas para liberar os 10 millóns de euros desta partida inicial (que se suman aos 9 mil millóns da prefinanciación en agosto pasado) do total de 140 mil millóns comprometidos pola Unión Europea.

A medida que se desenvolva o ano veremos se chega con aumentar o gasto mediante o crecemento da débeda (que se pagará no futuro), para dar pulo á enerxía verde, a dixitalización e algúns proxectos industriais, co obxectivo frear a desfeita ecolóxica e dar folgos á economía e o emprego, sen ter en consideración o equilibrio demográfico, a necesidade de reducir a mobilidade e racionalizar o consumo. Así como que a produción sexa local-nacional no esencial, e hábitos de consumo racionais, produto dunha distribución xusta do traballo e dos ingresos. Avanzar nesta folla de ruta implica moita solidariedade entre nacións, e moita cohesión e xustiza social, para contar coa complicidade das maiorías. Un obxectivo que no discurso conta cun apoio maioritario das forzas políticas e sociais, mais que na práctica contrasta coa inmensa concentración da riqueza e do poder, mesmo nesta etapa de pandemia na que os governos teñen un enorme protagonismo (tamén o español e o galego). O que evidencia as contradicións.

Polo tanto, non semella que as transformacións sexan abondo cun carácter conxuntural e limitado, e moito menos que se consigan a través de pactos institucionais, coa composición actual. Daquela neste contexto a importancia da mobilización social, do debate de alternativas ao sistema, para mudar a correlación de forzas a prol daquelas que garantan realizar os cambios estruturais que son necesarios, urxentes.

https://obloguedemera.wordpress.com/