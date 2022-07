El acuerdo de coalición

ES CURIOSO que Yolanda Díaz haya convocado la comisión de seguimiento del pacto de coalición de gobierno precisamente cuando va a presentar su nuevo proyecto político, Sumar.

No la convocó cuando Sánchez decidió apoyar la posición marroquí respecto al Sahara aunque iba contra la postura que defendía Podemos -y también el PSOE, hasta que Sánchez decidió cambiarla sin consultarla previamente con su partido-; tampoco la convocó cuando el gobierno defendió con unas y dientes a Ucrania frente a Rusia, aunque Podemos mantiene sólidos lazos con Putin que no se han roto; no la convocó cuando la ministra Irene Montero fue humillada públicamente por la ministra portavoz, que no le permitió tomar la palabra para responder a preguntas de su departamento, y tampoco convocó la comisión de seguimiento cuando PSOE y Unidas-Podemos fracasaron en las elecciones andaluzas. Qué menos que se hubieran reunido los partidos de la coalición para tomar decisiones conjuntas que ayudaran a la remontada.

Ni la convocó cuando Pedro Sánchez se negó, y se sigue negando, a informar sobre el destino de los fondos europeos, y tantos asuntos más que Yolanda Díaz no debía considerar suficientemente relevantes como para estudiar el estado de la coalición.

Pero ha sido ampliar el presupuesto de Defensa, como exigía la OTAN, para que la vicepresidenta podemita convocara inmediatamente la comisión de seguimiento del pacto de gobierno. No hace falta tener una mente excepcional para ligar esa convocatoria con el hecho de que dentro de dos días Yolanda Díaz presenta su nuevo partido, Sumar, después de más de un año lanzando periódicamente noticias sobre la plataforma que tenía en mente sin dar un solo paso más allá de la famosa y poco afortunada reunión de Valencia con cuatro mujeres supuestamente líderes que a la hora de la verdad han provocado escaso entusiasmo. Por no mencionar lo ocurrido con una de ellas, Mónica Oltra, obligada a dejar la vicepresidencia de la Generalitat valenciana.

Algunos políticos empiezan a barruntar que la legislatura podría entrar en su recta final, aunque en buena ley debe llegar hasta finales del 2023. Sánchez dice que aguantará hasta la fecha que marca el calendario, finales del 23, pero habrá que ver si puede hacerlo.

Díaz ve que la continuidad de Sánchez peligra, y no quiere estar quieta mientras el gobierno profundiza en su desprestigio, con la nula capacidad para tomar medidas económicas eficaces contra la inflación galopante y la factura energética.

Por no hablar de peripecias que echan abajo la imagen de las formaciones de izquierda como el mencionado caso Oltra o el viaje de Montero y sus amigas a Nueva York en Falcon, que ha llevado nuevamente a primer plano al chalet de Galapagar.

Yolanda Díaz se ha agarrado a lo que puede para paliar los efectos de una coalición que ha fracasado: convocar la comisión de seguimiento para desmarcarse de esa coalición ... y defender la necesidad de apostar por su proyecto, Sumar.