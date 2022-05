COMO sabe muy bien el doctor Carlos Zamarrón, médico y filósofo compostelano, autor de una tesis doctoral sobre hermenéutica del discurso del enfermo, “la salud es un estado transitorio que no augura nada bueno”. No solo la salud. Todo en nuestra vida es un bien efímero porque estamos hechos de tiempo.

Hay quien defiende que el tiempo no pasa, sino que somos nosotros los que pasamos. Me vale también porque, en el fondo, vuelve a incidir sobre el carácter efímero de la condición humana.

En cuanto a si el tiempo no pasa, es decir, si es eterno, no me sucederá a mi como al pobre San Ero, sabio abad del monasterio de Armenteira, que mientras trataba de comprender los misterios insondables de la eternidad, se deleitó escuchando el canto de un pajarillo, y pasaron dos siglos.

He aprendido la lección y, por eso, hoy quiero abrir esta ventana semanal con el entusiasmo de quien únicamente pretende invitarles a disfrutar de las pequeñas cosas que nos ofrece la vida: el verde tierno de las hojas que acaban de germinar; el cielo azul y las nubes que lo tiñen de blanco o de gris; las flores que, fieles a la llamada de la primavera, acaban de estallar en mil colores; el aire fresco de la mañana o el silencio inquietante de la noche. Invitarles, en fin, a gozar de la naturaleza que nos envuelve con su abrazo maternal y nos revela cómo la vida se abre camino.

Lo saben muy bien los japoneses que, hoy como antaño, siguen considerando sagrada la naturaleza y celebran como una de las principales fiestas anuales el hanami: la tradición para gozar del cerezo en flor. Una flor tan bella como efímera. En sus pétalos reside el misterio de la vida.