El análisis

CONFIESO ser muy aficionado a la numerología y ferviente seguidor de muchas de las teorías de Pitágoras. No puedo evitar sumar las matrículas de los coches hasta reducirlas a un solo dígito, lo mismo me sucede con los cupones de la ONCE o los décimos de la Lotería Nacional y con las fechas de nacimiento de mis amistades... Esos números me indican suerte cuando se trata del 1, 7 o 9. Fracaso, cambio o peligro si aparece el 8. Fortaleza si es el 4. Al amor y los celos los mueve el 6. El 3 representa a la expansión y a Júpiter, padre latino de todos los dioses. Libertad, polémica y controversia son territorios del 5. Incertidumbre o dualidad son propiedad del 2... Naturalmente, no hay ninguna base científica que permita asegurar que una persona nacida bajo el 9 triunfará y otra bajo el 8 irá de cambio en cambio hasta el desastre final. Pero el juego resulta entretenido y no hace daño al prójimo.

Así que vean las cosas tan curiosas que han sucedido con el partido liderado por Pablo Iglesias Turrión y los números. Podemos nació el 11 de marzo de 2014 protegido por la fuerza divina del 3. Sumen. Representantes de Júpiter en la política, sus dirigentes estaban llamados a actuar para el pueblo sin el pueblo. Y así ha sucedido. Sin embargo, como hijos de Saturno-PSOE, su función había de ser derrocar al padre, pero en lugar de ello han acabado devorados por el dios. La mitología es la mitología. (Como el fútbol).

Seis años después, víctimas del amor y los celos, Iglesias ha decretado el principio del final el 4 de mayo de 2021. La suma da 5. ¿Qué sucederá a partir de ahora con ese controvertido número sobre sus cabezas? La falsa idea de libertad de Isabel Díaz Ayuso ha caído sobre Podemos como una pesada losa funeraria, descabezando el movimiento más polémico del primer tercio de siglo XXI. Por tanto, despojado el 5 del concepto libertad, a Podemos solo le quedan en el zurrón la controversia y las disputas. Mal anuncio.

¿No les parece entretenido? Además, tal especulación consigue que las neuronas se activen. Pero no tiene ningún valor. Como cualquiera de los análisis de los politólogos y comentaristas imperantes, antes, durante y después de unas elecciones como las madrileñas. Yo incluido.