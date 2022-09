El arte de hacer cola muy bien

LOS INGLESES siempre han hecho cola muy bien, esto es conocido, es uno de sus puntos fuertes, quizás más que la puntualidad británica, algo sobrevalorada. Pero las colas son una cosa muy democrática, salvo cuando hay empellones, y más democrática si te enteras, porque se dice mucho, que David Beckham hizo doce horas de cola o así, hora arriba, hora abajo, tampoco nos vamos a poner estupendos, uniéndose a la peña a las dos de la mañana, porque creía que a esa hora flojeaba la cosa, y además se añade, qué guay, que estuvo tomando sándwiches, donuts y caramelos de limón con el personal que intentaba acercarse a presentar sus respetos a la difunta reina Isabel II, o, al menos, a intentar estar al borde de la Historia unos segundos.

Ignoro si lo de Beckham fue tal y como dicen, pero anima un poco el cotarro, pues al final es como un dos por uno, vas a la capilla ardiente de una reina famosa y se te cruza un famoso por el camino con el que puedes subirte unas fotos al Twitter, en lugar de hacerle fotos a la barbacoa del domingo. Fetén, ya digo, todo muy aprovechategui. Los ingleses, eso es cierto, al menos los que entrevistan en la tele, se han mostrado emocionados de verdad por el momentazo histórico que les ha tocado vivir, que es algo así como ver el cometa Halley, y no son pocos los que piensan que la reina era como su abuela, o mejor, que era directamente su abuela, pero en plan abuela de la patria.

Es una identificación extraordinaria y pelín mitológica, que es lo que predica la imagen de marca, algo que sólo se explica por la necesidad de referentes (Johnson y tal no ofrecía esa seguridad emocional, me temo), por la necesidad de símbolos que recuerden la pasada grandeza (esa nostalgia de estampita que se usó mucho en lo del ‘brexit’, para vender una mercancía averiada), o bien por la tranquilidad que da aquello de creer en algo que imaginas superior a ti. Normal que la gente no sienta lo mismo por Carlos III, que ha empezado el reinado con dificultades para firmar. Esto es peligroso, porque un rey siempre firma mucho. Esto puede afirmarse de buena tinta. Además, como vi en una viñeta en algún periódico, su mujer se apellida Parker, así que ya te digo.

Pero el personal hace cola con ganas, un montón de horas, varios kilómetros. No todos son ingleses, supongo, aunque sí la mayoría. Imagino el sentimiento de orfandad para los que tienen interiorizado el símbolo, para los que veían en Isabel una abuela tierna, capaz de competir con el sándwich del oso Paddington no hace ni medio año. Reconozco que no falta detalle (salvo lo de la tinta china), que todo está llevado por profesionales, que la maquinaria está muy bien engrasada, que el guion es obra de genios, o quizás el resultado de muchos siglos de entrenamiento. Carlos III se sabe el guion, siquiera sea por proximidad, pero algunos temen que le falte temperamento.

El mundo está metido en una buena, así que quizás lo de Isabel II haya venido a marcar un paréntesis en la realidad, que es un horror. Está bien todo lo que nos distrae de las numerosas miserias humanas, todo lo que nos hace creer en la magia, o que sirve para mirar hacia otro lado, para admirar aquello que nunca podremos alcanzar. En estos días tenemos muchos muertos por los que llorar. La mayoría no tendrán colas que acompañen su cadáver, ni siquiera tendrán nombres, porque no forman parte del guion de la gloria.