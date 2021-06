El arte de las emociones

La democracia es un sistema de opinión, dada la función central que juegan las opiniones de la ciudadanía en su desarrollo. Pero también podría decirse que es un sistema de emoción, por el papel importante que juegan las emociones, el descontento político, la ansiedad y el malestar social para activar la participación electoral.

La política siempre ha sido una incesante lucha por el control del relato. Los partidos construyen sus discursos con explicaciones breves y simples, capaces de influir y conectar con las emociones de la gente. Llevando a una guerra de significados, fruto del permanente juego de reinterpretaciones de los fenómenos sociales y políticos.

“Comunismo o Libertad” o “No es sólo Madrid, es la democracia” fueron alguno de los muchos mensajes que los partidos políticos introdujeron en estas últimas elecciones a la Comunidad de Madrid. Unas elecciones en las que las emociones se antepusieron a las razones y donde los mensajes políticos jugaron un papel sustancial en la activación del debate y la participación de la ciudadanía, llevando a registrarse la cifra más alta de participación en la historia de esta Comunidad Autónoma.

Las decisiones que tomamos día a día son más emocionales de lo que pensamos. De la misma manera ocurre en unas elecciones, donde nos dejamos atraer por discursos muy emotivos, sin detenernos a recapacitar en el sentido negativo de esos mensajes y discursos. Lo que nos lleva a la elección y apoyo de una posición y, por tanto, de una opción política concreta. Y es que, como diría el filósofo David Hume, la mente es esclava de las pasiones.

Las emociones están influenciadas colosalmente por los sesgos y estereotipos, por lo que también son socialmente condicionados y procedan de una estructura social y unas costumbres culturales específicas. Estos sesgos y estereotipos asimilados mediante la socialización diferenciada, proceso por el cual aprendemos e interiorizamos nuestros valores y comportamientos a través de la familia, amigos, medios de comunicación y lenguaje, contribuyen en la construcción y consolidación de nuestra propia identidad personal. Y con ella, de nuestras emociones o estados afectivos de carácter innato.

Esto provoca que los seres humanos podamos tener una predisposición a rechazar y desoír la información que no encaja en nuestras convicciones, es decir, que sólo tomemos como verdadera una realidad si esta es sentida como tal, tratando de reforzar, con el mínimo posible de información, nuestras ideas. Estas emociones que experimentamos de manera inconsciente dirigen así nuestra apreciación del mundo que nos rodea, llevando a movernos hipnotizados por nuestra inclinación y afecto a un discurso. Algo que tiene serias consecuencias prácticas para el desarrollo de una política concreta. Es utópico plantearse un mundo sin emociones, pues el cerebro político, como afirma el politólogo DrewWesten, es un cerebro emocional, no una “máquina de cálculo desapasionada”. Además, como expone el catedrático y politólogo Ramón Maiz, sin emociones no existe la indignación ni la compasión, fundamentos mayores de la moral y de la justicia. Dejando de ser con ello, una participación política digna.

Todas las personas tenemos emociones. Sin embargo, el problema está cuando estas se vuelven inamovibles, están fuera de lugar, son inadecuadas o se prolongan demasiado en el tiempo, es decir, cuando se produce el denominado “secuestro emocional” que nos hace renunciar al control de nuestra mente racional. Debemos ser inteligentes emocionalmente, gestionando y controlando de la mejor forma posible nuestras emociones, así como aprendiendo a dialogar con ellas. Tenemos que tratar de desaprender nuestros prejuicios, dar sentido a una información, desarrollar criterios objetivos y empatizar con el punto de vista contrario. Para crecer como sociedad. Para fortalecer nuestra democracia.