El arte de lo imposible

CONOCÍ a Ramón, un estudiante de Lleida matriculado en la Universidad de Chicago, a los pocos días de instalarme en The International House, la residencia universitaria más grande del Campus. Como aquella residencia era una auténtica torre de Babel, fui testigo en varias ocasiones de la letanía que tenía que soltar Ramón al presentarse para explicar que era catalán y dónde quedaba Cataluña.

Me he acordado de él al conocer la fórmula que proponen las autoridades catalanas para cumplir la sentencia del tribunal supremo que obliga a que los estudiantes reciban al menos un 25 % de sus asignaturas en español. Se llama codocencia y consiste en que, en aquellos centros escolares en los que los estudiantes no cuentan con el mínimo exigido por ley de docencia en español, los afectados tengan un profesor de refuerzo.

La fórmula se vende como el último grito pedagógico porque permite una enseñanza personalizada y, aunque sale un poco cara por el aumento de plantilla, a los responsables de la Generalitat no les preocupa el coste porque ya saben quién acabará pagando.

No hay que ser muy avispado para deducir que esta fórmula es una manera de burlar la sentencia del tribunal supremo, equiparando a los estudiantes que tienen reconocido su derecho a recibir un 25% de la docencia en español con los estudiantes que necesitan un docente de refuerzo porque tienen “necesidades educativas especiales”.

Yo creo que resultaría más sencillo una educación bilingüe, o incluso trilingüe, para no privar a los estudiantes catalanes del placer de leer en su lengua original a Cela, García Márquez o María Zambrano, lo mismo que le resultaría más sencillo a Ramón decir que era español. Pero muchas veces la política es el arte de hacer que lo fácil se torne imposible.