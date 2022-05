El asunto Mbappé

AL FINAL el francés Mbappé dijo que no venía, porque amaba a su país y a su ciudad, pero aseguró que también tenía muy vivo el sueño infantil del madridismo, y en este plan. Algunos aficionados del club blanco, despechados, escribieron que no querían verlo por Concha Espina y que con su pan se lo comiera. Con su pan y con su nómina, querían decir.

Ayer, el muchacho, un jugador de fútbol formidable, intentó en una rueda de prensa poco menos que imposible calmar los ánimos y apaciguar las aguas. No dijo que ya volvería a intentarlo (lo de venir al Madrid) en la próxima ocasión, porque se hubiera montado gran quilombo. No va más, es cierto. Esta vez no va más. Hay un componente de decepción, de desengaño, en toda esta operación fallida que afecta gravemente a la hinchada blanca, por no hablar de los que ven una desconsideración profunda, incluso una humillación, hacia el club más laureado en Europa. Se trata, en realidad, de una lucha de poder, como casi todo lo que sucede por ahí, en las altas esferas.

Es posible que duelan más las formas que la negativa del francés. A fin de cuentas, jugadores no han de faltar al club madrileño, y no le ha ido mal con los que tiene en sus filas. Pero en este universo eléctrico que es el fútbol siempre se exige un paso más. No hasta con ser rico, sino que también hay que parecerlo. El error está en leer todo esto como una cuestión de orgullo. Seguramente sólo es una cuestión de dinero. Algo más prosaico. Y, sí, de largo trabajo de convencimiento. ¿También desde las altas instancias de la política francesa? Eso se dijo. ¿De verdad el fútbol es tan importante?

Lo es, desde luego, como escaparate, y ahí tenemos la pasión por la que compiten por él en países que hasta ahora carecían de esa tradición. El fútbol ha crecido hasta convertirse, al menos en lo tocante a lo económico, en un monstruo poco menos que indomable. Su presumible influencia social, la omnipresencia como espectáculo (no diré como deporte), ha superado a cualquier otra forma de entretenimiento en la que pueda pensarse. La gente elige lo que le gusta, es cierto, pero el fútbol se ha salido de madre varias veces. Y entiendo todo eso del valor del mercado, y de los beneficios que generan tan amplias audiencias, pero, la verdad, todo parece desmesurado.

El asunto Mbappé, más allá de otras lecturas en las que no entraré, tiene una importante derivada mediática. Su fichaje se cebó durante meses, si no durante años, con una persistencia que prácticamente no tiene parangón. Se supone que había mucha seguridad en su llegada, y quizás por eso, ahora, el tamaño de la decepción. Una y otra vez se insistía en lo mismo. Cada gesto del futbolista se medía al milímetro. Cada palabra se sopesaba. Si venía a Madrid se decía que había llegado para buscar casa. Todo en él se leía en términos del fichaje inminente: si no sucedía hoy, sucedería mañana.

Esto es lo que llama poderosamente la atención. Cómo algunas noticias se alimentan y crecen mucho antes de producirse, si es que llegan a producirse. No es tanto el hecho lo que importa, sino la posibilidad de hablar de él. Cuando la realidad venga a desmentirlo ya será demasiado tarde para la propia realidad. Existirá un enorme edificio de palabras, de hipótesis, de deseos, quizás de quimeras, que dejaremos de ver en pocas horas. Todo el ruido se evaporará como si nunca hubiera existido. Y a otra cosa.