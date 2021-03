El aval de Bal, última bala

EN todo este carajal político que se ha convertido la actualidad, alimento de tertulias, manás de debates inconcretos, brilla con luz propia el sarao de Madrid, donde se cumple de nuevo el mito del rompeolas de secano de todas las Españas. En las televisiones muchos confunden Madrid con España, incluso parece una confusión de algunos líderes. La feroz batalla que anuncian, sin embargo, parece agitar las aguas de todos los partidos.

Vivimos tiempos de imágenes y estampas. Madrid las ofrece, a qué dudarlo, y lo que fue un terremoto con epicentro en Murcia, que quedó en el parto de los montes por las movidas políticas locales, se transformó finalmente en gran tormenta bajo el cielo de Madrid. Iglesias vio venir la cosa, como ya contamos, y decidió quitarse los ropajes del gobierno, que llevaba con cierta incomodidad, y se embarcó en una nueva aventura, antes de que anunciasen tiempos peores. Ayuso dice que será su final, pero hay quien cree que no hay nada escrito.

Todos los ojos miran hacia Madrid, es cierto, donde entonan, quizás apresuradamente, el réquiem por Ciudadanos. Ha salido Ángel Gabilondo, con su voz baja, diciendo que ahí está él, por si no se notaba, mientas se agita la caja de los truenos. Pero el último giro de guion viene precisamente de Ciudadanos, al que consideran un muerto en vida. El nombramiento de Edmundo Bal como candidato ha roto algunas previsiones. Desconozco los detalles, pero parece imitar, a su manera, lo hecho por Iglesias, es decir, poner todos los huevos, con perdón, en la cesta de Madrid. Sólo falta que se los lleven ahora a las clarisas para que obre el milagro de Sol.

Según las crónicas y los cronistas, aunque no todos, Ciudadanos es ahora un castillo de arena en la última playa de la primavera. Allí azota el oleaje y pronto no quedará ni la princesa prometida. La huida de unos, el crecimiento de los desafectos, la rotura, en fin, de la familia naranja, se presenta como el último gran colapso de la política, parecido, pero no igual, al de UPyD, por no hablar del pasado más remoto, como UCD o CDS, pongamos por caso.

Hay quien cree que el centro es hermoso pero propenso a la combustión. El centro es un lugar fantástico, literalmente, tanto que poner en él el pie te convierte en sujeto de todos los vientos, de todas las tempestades. En tiempos de polarización y maniqueísmo, el centro parece un territorio teórico, pero poco práctico. Y, sin embargo, necesario.

Muchos dicen querer alcanzarlo, porque se sabe que es un lugar donde existen votos, esos votos de la indecisión, de la duda, de la incertidumbre o del desánimo. Esos votos errantes. Pero, al final, la división es tanta, el enfrentamiento es tan nítido, que no se admiten medias tintas, los bloques se reorganizan y el peligro está en quedar en tierra de nadie. Ser bisagra sólo interesa si se tienen los votos para ello. Si no, todo pasa a ser irrelevante.

Tal vez abril se convierta, en este territorio surrealista de Madrid, en el mes más cruel. Pero Arrimadas parece decidida a salvar los muebles, cuando ya muchos creen que la vía de agua empieza a amenazar con el naufragio. El aval de Bal es ahora su última bala. Esa que no puede fallar. No le falta currículum, desde luego, y tendrá que lidiar esa dura batalla, quizás decisiva. Tal vez sea verdad que ahí se vaya a jugar el futuro de la política de este país.