En el año 1922 Lenin ordenó deportar a unos doscientos intelectuales: médicos, economistas, filósofos y profesionales de todo tipo, en lo que fue conocido como “el barco de los filósofos”, aunque en realidad fueron partiendo en barcos sucesivos. Tuvieron mucha suerte los embarcados, porque no mucho después habrían sido condenados a muerte. Este barco de los filósofos nos trae al recuerdo La nave de los locos, el inmortal cuadro del Bosco y una obra maestra de la literatura con este título de la que es autor Sebastián Brandt. Lo curioso del caso es que estas naves de los locos existieron realmente en los Países Bajos en la Edad Media, cuando alguna ciudad decidía embarcar a todos sus locos callejeros y pedigüeños y abandonarlos en el territorio de otra ciudad.

El loco medieval y el filósofo ruso tenían en común, además de ser expulsados de su país en un barco, resultar molestos y ser indigeribles por el orden social y político del momento. Los pobres locos holandeses o belgas no eran ninguna amenaza para los intelectuales del momento, porque aunque tenían el prestigio de decir siempre la verdad, sin embargo no podían argumentar ni rebatir a los juristas, médicos o teólogos de las ciudades que los abandonaban río abajo. Los intelectuales rusos por el contrario sí que podían suponer un peligro, porque podían poner en duda no solo el orden social sino la construcciones intelectuales en las que se basaba la URSS.

Como señaló Alexander Nikolaevich en el 20 de julio de 1991 en su discurso del congreso inaugural de su partido, Movimiento de Reforma Democrática: “durante los últimos setenta años el Partido Comunista de la URSS no ha sido un partido, sino una organización de planificación administrativa, integrado en las estructuras del estado como su principal legislador, distribuidor, controlador y monopolista de la verdad... Nada de esto lo digo en son de reproche. Son lecciones, Marx nunca imaginó que su análisis del capitalismo en su etapa inicial se transformaría en un arma ideológica en la lucha por el poder. Tampoco puede culparse a nuestro gran pueblo de haber seguido su naturaleza confiada y su apasionada fe en una vida mejor, que le hizo vulnerable a la manipulación. No estaría bien dirigir esta crítica a los millones de comunistas de a pie a los que ha dominado una casta de jefes del Partido”.

Para comprender lo que dice A. Nikolaevich debemos tener en cuenta que en la URSS los congresos del PCUS votaban periódicamente las líneas de investigación en economía, historia, arqueología, pero también en biología o física, que deberían seguir siempre “una perspectiva marxista leninista”, semejante en su dogmatismo a otras que se quieren imponer actualmente. Esa perspectiva condenó a la genética como ciencia burguesa, o mejor dicho, como ideología burguesa cuando el famoso agrónomo Lysenko convenció a Stalin de que los genes no existían. De la misma forma la relatividad de Einstein o la física de partículas fueron consideradas como meras ideologías de una burguesía en crisis, cuando, por ejemplo, Lenin, que creía que materia es solo lo que se puede tocar, condenó toda la física de Ernst Mach como herejía “Machista” en su libro Materialismo y empiriocriticismo. Notas críticas sobre una filosofía reaccionaria, (1908), edición española, Editorial Progreso, Moscú.

De la misma manera que un electrón o un protón eran construcciones ideológicas burguesas, Stalin dictaminó que no tenía sentido que los trabajadores exigiesen subidas salariales, porque en una economía científica planificada el gobierno podía hacer que viviesen mucho mejor bajando los precios a su voluntad, con lo que mejoraba su salario real, o su capacidad adquisitiva. Lo malo es que en El capital de Marx no hay ninguna teoría acerca de cómo se forman los precios, de la misma manera que este gran pensador no pudo imaginar en su extenso libro que fuese a existir el sector público en una economía capitalista. Stalin garantizó tan bien la riqueza del estado y la pobreza de su pueblo que los trabajadores solían decir: “el estado finge que nos paga y nosotros fingimos que trabajamos”, lo que explica muy bien el bajo rendimiento de la industria soviética, si se dejaba de ejercer la coerción sobre los trabajadores.

Se podía votar sobre todo y de todo, como fue el caso de la teoría que afirmaba que las oraciones subordinadas nacen cuando surgen las clases sociales en la historia. Era lógico, pues si no había una clase dominante y otra dominada, ¿cómo iba a poder la oración principal regir a la subordinada? La URSS llegó a ser una formidable potencia militar e industrial; lo malo es que consideró que el bienestar de sus ciudadanos era algo secundario, porque solo existía la URSS y, al igual que en el III Reich, se decía “tú no eres nada, el pueblo lo es todo”. Pero lo peor de todo fue que el estado fue el administrador de la verdad, sistematizada en la Gran Enciclopedia Soviética, que no era una enciclopedia nacional más, como la británica, italiana, la francesa, o nuestro Espasa, sino una enciclopedia obligatoria, siempre censurada y revisada. Cuando un político como Beria, el siniestro jefe de la policía política de Stalin, fue asesinado por orden del propio dictador, fue obligatorio cortar con unas tijeras las páginas que contenían su elogiosa biografía y sustituirlas por un nuevo artículo: Bering, estrecho de, que venía como anillo al dedo, que debía ser pegado en el tomo correspondiente.

Lo que dice Nikolaevich es que en la URSS desapareció la propia ideología comunista, como en la China actual, que sin embargo mantiene el sistema político, y el país se convirtió en una cleptocracia, en un régimen en el que la corrupción, los privilegios y la arbitrariedad crearon enormes diferencias en la riqueza, el bienestar y la educación, tal y como sigue ocurriendo en la Rusia de Putin, que es un país capitalista en sus mercados y sus bolsas de valores, y autoritario con cortapisas, pero en el que se quiere seguir manteniendo el monopolio de la verdad histórica, económica y política.

El problema es que cuando un sistema político dejar de tener ideas y debates y se convierte en una administración de todo y del bien de todos por parte de unos pocos, que controlan el dinero, el poder militar, la técnica y la ciencia, entonces la política deja de existir. Y eso no solo ocurre en la China de Xi Jinping, nuevo presidente vitalicio, en Corea del Norte y su dinastía de líderes comunistas, sino en buena parte en Occidente, si se consolida la tendencia que dice que casi nada se puede cambiar, que los que mandan, mandan porque saben economía, leyes y están asesorados por expertos de todo tipo.

Ante todo esto, la gente corriente, sujeto pasivo de la política, carece de defensa posible. Como en la URSS, no puede enfrentarse al gigante de la administración omnipotente y omnisciente, y las ideologías políticas a las que se podía agarrar como tabla de salvación parecen haber dejado de servir. El liberalismo se identifica con el mercado global, lo que no tiene porqué ser así y además defiende el estado de bienestar en mayor o menor grado. El socialismo, una vez logrado el estado de bienestar, impensable para Marx, que no podría concebir que el estado burgués garantizase la educación, la salud y las jubilaciones, parece haber perdido su identidad y solo le queda pedir que se retoquen los matices.

Por otra parte el comunismo revolucionario no puede ser más que un juego académico de salón para profesores y estudiantes, y ya solo queda el nacionalismo más tradicional, el nacionalismo basado en ideas simples que lo explican todo, y en culturas unidas a lenguas que van languideciendo según avanzan la globalización económica y el sistema global de información y comunicación que imponen internet y las TIC. Por eso los partidos vertebrales de los sistemas europeos desaparecen ante el avance de los populismos de izquierda y de derecha en casi toda Europa. Por eso renacen el nacionalismo inglés y el norteamericano y vuelve a levantar la cabeza el racismo más impresentable, unido al culto a la violencia y al machismo.

Una buena política, o es una buena administración, o no es una buena política, pero si solo es eso la política dejará de ser necesaria. El gran filósofo Karl Popper solía decir que la democracia es el peor de los sistemas políticos, a condición de excluir a todos los demás. Y lo es no porque permita elegir a un nuevo gobierno que debe seguir administrando igual, sino porque permite echar a los que gobiernan. Popper creía que no existe la verdad en las grandes teorías científicas, sino solo en los hechos. Por eso para que una teoría pueda ser científica tiene que poder hacer predicciones. Si se cumplen, es buena, como el gobierno que cumple, y si no deberemos dejarla de lado.

Para eso, para hacer visible lo que es evidente, es para lo que sirven filósofos como los que Lenin embarcó en 1922. Para decir que no, y para poder hacer callar, a veces, a los gobernantes. Por eso los filósofos deben ser los funcionarios de la humanidad, y no de los gobiernos o los bancos. Y por eso la filosofía no puede ser una profesión sin más, y todos debemos ser filósofos.