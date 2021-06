El barítono Carlos Álvarez, Premio Lírico en la “III Edición Ópera XXI”

Se acepta el galardón como equivalente de los Goya Cinematográficos y en esta convocatoria el barítono Carlos Álvarez, fue considerado como el mejor cantante en la “III Edición de los Premios Ópera XXI”, en mérito a su interpretación del “Don Carlo” de Verdi, ofrecido en la programación de “Amigos de la Ópera”, de 2019, consideración que el curso anterior, se había llevado Mariella Devia, por su rol en “Lucrezia Borgia”, de Donizetti, compartida en reparto con Celso Albelo, Luiz-Ottavio Faria, Elena Belfiore, Francisco Corujo, o Axier Sánchez, bajo la dirección de Andriy Yurkevyzh, en versión de concierto. También el tenor Xabier Ansuaga, fue considerado el mejor Cantante Joven”, tras su participación la pasada temporada en las actividades, entonces acompañando a Jessica Pratt, en una gala de puro belcanto. Ansuaga, gozaba del buen trato del insigne Alberto Zedda, y para confirmarlo, la aceptación recibida en el “Festival Donizetti di Bergamo”, en el rol de “Leicester” de “Il Castello de Nekelgworth” de Donizetti, en la que tuvo como compañeros precisamente a Jessica Pratt, Stefan Pop y Riccardo Friza, metido de lleno en la soberbia “Trilogía Tudor”, en una de las menos frecuentadas. Anduaga había recibido ya el “Internacional Opera Award”, de similar categoría. Volveremos a tenerle de nuevo con nosotros.

Aquel “Don Carlo” verdiano con excelentes réditos y que escuchamos a finales de septiembre de 2019, en el Teatro Colón de A Coruña, en un homenaje a Monserrat Caballé. Ópera dirigida por Kamal Khan, con la participación del “Coro Gaos”, de Fernando Briones, y con el cartel a tenor del evento: el tenor Francesco Pio Calasso- “Don Carlo”-; la soprano Ángela Meade-“Elisabetta di Valois”; Carlos Álvarez para “Rodrigo, el bajo Ferruccio Furlanetto- “Filippo II”- la mezzo Elena Zhidkova- “Eboli”-; el bajo Luiz-Ottavio Faria- el siniestro “Grande Inquisitore”-; el bajo Jeroboám- “Un monje” y en el papel travestido “Teoaldo”, en la voz de María Loureiro, destacando otro gallego como Enrique Alberto Martínez, en “Il Conte di Lerma” y en un “Araldo Reale”, con la voz en la distancia “Voce dal cielo”, de la soprano Carmenchú Domínguez.

Otra de las galas de peso, fue la de se presentó como como”Grandes Voces para Grandes Óperas”, un cara a cara en el repartieron protagonismos la soprano Sondra Dadvanovsky, el tenor Alejando Roy, el bajo Simón Orfila y el mentado Carlos Álvarez. Gala de duelos entre divos osados, en una tarde memorable. La parte del Sr. Álvarez, partiría del dúo “Udiste!”, de ”Il trovatore”, a medias con la Radvanotsky. El aria de “Ernani” “O de verd´anni miei”, puestos en “Macbeth”, “Pietà, rispetto, amore”, y del portento exótico de “Aida”, los cuatro comparecientes siguieron el discurso que llevaba desde “Qui Radames verrá” a “O Patria Mia”, “Ciel, mio Padre”,”Pur ti riveggo”, ”Traditor, la mis rival”. De “La forza del destino”, “Morir, tremenda cosa!”,”Urna fatale” y “É salvo!”. Saliendo de Verdi, entre dos fantasías de Juan Durán, quedaba lugar para “Andrea Chènier”, de Umberto Giordano, con “Nemico della patria”, antes de cerrar con otro Verdi por “Otello”, a medias con A.Roy, en la penumbra vengativa de “Era la notte...Ah mile vite!”. Una gala bajo la atenta mirada del pianista Alfredo Abbati.

Carlos Álvarez, con un acopio de premio de gran calado, ostenta dos “Grammy”, el “Cannes Classical Award”, la Medalla de Oro, de Bellas Artes, el Premio Nacional de Música, la Medalla de Oro al Mérito Artístico, el Kammersängen Wien, la Medalla d´Or del Gran Teatre del Liceu y es Doctor Honoris Causa de la Universidad de Málaga. En fechas recientes, tuvo excelentes críticas por su participación en una ópera-bufa ciertamente infrecuente, “Las conveniencias e inconveniencias teatrales”, un Donizzeti sin remilgos, y que parece gozar de buena salud. Una coproducción entre el “Teatro Real” la “Gran Opera Nacional de Lyon” y el “Gran Teatro de Ginebra”, en un doble rol a medias con Luis Cansino (mamma Agata), todo un revolcón de travestismos en el que entraron en buena lid Nino Machaidze, Sabina Puértolas (la Primma Donna), Xabier Anduaga y Alesandro del Cerro-“Guglielmo”-,con Gabriel Bermúdez y un barítono muy cercano a la tierra como es Borja Quiza, quien hace poco en la actividades de la “Fundación Juan March”, ofreció una matinal dedicada al musical americano. Para completar, Sylvia Schwarz y Francesca Sassu.

Carlos Álvarez superó una prueba de vértigo que pudo acabar con su carrera a consecuencia de una displasia en las cuerdas vocales y tras pasar por quirófano en tres ocasiones. Él mismo lo contó en una entrevista a Andrés Moreno Mengibar. Decía entonces, allá por 2017: Hace más de siete años de mi vuelta definitiva a los escenarios (mayo de 2011) y nueve desde que tuve que cancelar por primera vez (septiembre de 2008). En este tiempo he tenido la posibilidad de de constatar que el resultado es bueno, me permite evolucionar y mi estado de salud es impecable (excepto cuando los rigores del clima se hacen incompatibles con una buena condición vocal; el resfriado de todo hijo de vecino que, en nuestro caso, prescribe no usar la voz). Una progresiva asunción de responsabilidad vocal (eligiendo qué y cuándo), con la complicidad inestimable de los teatros, me ha permitido llegar a la absoluta recuperación, volviendo al gran repertorio y con resultado satisfactoria. Los primeros temores sobre la situación de un previsible pánico, le habían llegado de sus doctores Ginés Martínez Arquero y Rosa Bermúdez, tras una primera intervención. Una situación que sobrepasaba con creces, el conocido miedo escénico, otra forma de neurosis que acecha permanentemente a todo tipo de profesionales del canto. Carlos Álvarez, también nos dejó argumentos de su talento en otros certámenes en distintos ciclos.