El ‘calamar’ de Pernambuco

PARA cualquier amante de la política internacional, Brasil constituye un verdadero regalo. Prueba de ello son las elecciones que se celebran hoy en la República Federativa. Hablamos de la primera vuelta de las presidenciales. Unos comicios que enfrentan a dos grandes pesos pesados: Jair Bolsonaro y el legendario Luiz Inácio Lula da Silva, quien resurge como el ave Fénix. Eso sí que es resiliencia.

Quién lo iba a decir hace apenas cuatro años, cuando entró en prisión acusado de corrupción a pocos meses de las elecciones, y donde permaneció 580 días reivindicando su inocencia. Pues bien, ahora se presenta a la reelección para tratar de reescribir su propia historia; ésa que sólo él mancilló.

Tozudo y concienzudo, el calamar (Lula) originario del estado de Pernambuco nunca perdió el contacto con las fuerzas políticas nacionales e internacionales. Ésas que lo auparon al poder; y hoy vuelven a animarlo, como en su momento hiciera su amigo Fidel Castro, incluso tras tres derrotas consecutivas. Dicen que defraudó a los suyos con la misma presteza con la que ahora desea devolverle la gloria al Partido de los Trabajadores (PT), que él mismo fundó y sufrió el impeachment de Dilma Rousseff.

Pero la corrupción todo lo emponzoña; y, pese a los millones de ciudadanos que logró sacar de la pobreza, hasta sus fieles le dieron la espalda cuando se vio envuelto en el caso de desfalco asociado a Petrobras, cuyas causas fueron anuladas o archivadas.

Hoy toca regeneración. Pero no será fácil. No tanto como una victoria que los sondeos dan por segura dados los 10 puntos de ventaja en las encuestas que lo separan de su contrincante, Jair Bolsonaro, cuyos radicalismos, exabruptos públicos, alianzas políticas, negacionismo sanitario, y recelos medioambientales, pueden arrebatarle la presidencia. Jair cuenta con grupos de poder, y con el establishment económico y financiero (ése al que Lula oculta sus planes fiscales y reformas empresariales), pero no con los más vulnerables: los pobres y los jóvenes; y tampoco con un plan estratégico para hacer frente a una economía estancada, o una inflación del 8%, pese a su iniciativa “auxilio Brasil” de hasta 600 pesos para los más necesitados.

Existe la posibilidad de que Lula gane las presidenciales hoy, sin una segunda vuelta en cuatro semanas. La clave reside en las negociaciones con candidatos como su resentido exministro Ciro Gomes, el moderado Geraldo Alckmin, o la centrista Simone Tebet; en la actitud de los indecisos; y en el voto útil que puedan decidir los electores.

Ojalá la jornada no tenga sobresaltos, esté libre de fraude, y los resultados que dicten las urnas y los votos electrónicos sean respetados por todos, también por Bolsonaro, el Ejército y la policía militar, dentro del marco del orden y la ley.