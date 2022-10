El cambio climático y nosotros

EL PASADO lunes se celebró el Día Internacional contra el Cambio Climático (no el Día del Cambio Climático, claro está) y es muy probable que algunos hayan torcido el gesto, pues estamos en un tiempo proclive a los negacionismos. No sólo del cambio climático, sino de asuntos mucho más insignificantes y peregrinos, pero no se olvide que las opiniones son como los culos, dicho sea sin ofender, y por citar el gracejo del adagio popular: todo el mundo tiene uno. En realidad, la frase parece que la dijo Clint Eastwood, pero seguro que la han dicho y la dirán muchos más.

Lamentablemente hay muchas cosas que no van de opiniones. Es decir, no todo es opinable, aunque esté extendida la creencia (como otras). Con respecto al cambio climático, sin embargo, hay discrepancias de variado tono y de diferente enjundia. Pero lo cierto es que existe ese día Internacional contra el Cambio Climático, mientras no hay Día Internacional de los Unicornios (aunque a lo mejor sí lo hay y no me voy a levantar ahora a mirarlo, permítanme que reitere al gran Umbral). Algo tendrá el día, o sea, aunque admito que algunos ‘días de’ pueden ser discutibles, y algo tendrá también una parte abrumadora de la comunidad científica. Difícil negar lo que parece que se va haciendo, para nuestra desgracia, cada vez más evidente. (Yo, ay, también tengo una opinión, así que me aplico el cuento de Clint Eastwood, pues no soy geólogo, ni biólogo, ni meteorólogo...).

La preocupación por las prolongadas sequías y las lluvias brutales parece también difícil de discutir. Los fenómenos adversos se han multiplicado, el verano parece cada vez más largo (estos días, temperaturas en la península en torno a los 30 grados, en algunos lugares): como se sabe, seguimos acercándonos a los 1,5 grados de aumento como lo máximo tolerable, si no me equivoco, y los efectos son conocidos y, sí, también indiscutibles. El aumento del nivel del mar, que podría ser mucho mayor en una década, va a provocar grandes problemas en zonas costeras, según muchas previsiones.

Pero nadie puede discutir tampoco, me parece, y ahí están los científicos para demostrarlo (hay varios proyectos en curso), el deshielo de los casquetes polares, el aumento exponencial de la navegación entre los hielos del Polo Norte, lo que llevará a una unión Pacífico-Atlántico que probablemente evolucionará hacia un aumento de las zonas de tráfico comercial, de extracción de recursos marinos hasta ahora prácticamente inaccesibles. Y la pérdida de masa glaciar empieza a ser muy relevante, alarmante, diría yo.

Por otro lado, el equilibrio hídrico está en grave peligro y, con él, todo el planeta y la vida tal y como la conocemos en él. La acidificación de los océanos, la modificación de los comportamientos de la fauna marina, el aumento de temperatura que lleva al Mediterráneo (en el último verano) a tomar características del Caribe, o poco menos... Los científicos alertan ahora mismo sobre estos perniciosos efectos. Incluyendo la desaparición del permafrost, que deriva en la liberación del carbono, entre otros asuntos.

Todo eso está ahí, y muchas cosas más. Mientras sucede la guerra, la lucha contra el cambio climático encuentra más y más obstáculos. Hay amenazas nuevas, se habla del peligro de contaminación nuclear y la reducción de la quema de combustibles fósiles se ve comprometida. Vienen tiempos duros.