El camino del éxito

UNA de las paradojas de ese concurso gastronómico, el omnipresente ‘MasterChef’, reside en que se combine tanto la empatía y los lloros por aquellos que caen en la refriega de las ollas con la mala leche (real o figurada) y con un cierto volar de cuchillos. El propio jurado, esa tripleta ya muy entrenada, se mueve en parecidos parámetros: pueden ser amables y cariñosos, pero también duros como el pedernal. Irónicos, bastante. Y aliñan a menudo esa crudité del que sabe que tiene la sartén por el mango, porque sabe mucho más. Lo cual que algunos concursantes se van haciendo pucheros.

Es un espectáculo, claro. De mucho éxito, porque acumula ediciones y ya las hay de todo tipo, por lo que veo. Gente anónima (hasta que aparece allí, claro), famosos o celebridades, niños entre fogones y creo que ahora, incluso, una versión senior, con una única entrega navideña: a la vejez, cazuelas. Pero me parece bien, que conste. Todo el mundo tiene derecho a hacerse una fama (lo de los cinco minutos de Warhol, ¿o eran quince?), salvo los que ya van famosos de casa: a veces criados a los pechos de la televisión, precisamente, pues se retroalimenta, pero otros provienen de otras artes y cosas.

Incorporar a los mayores (los ‘seniors’, que dicen algunos) está más que justificado en este país, qué duda cabe. Tenemos una población de edad avanzada, han levantado este país muchas veces, están sufriendo más que nadie con la pandemia, muchos se han ido en medio de este horror. Y todo el mundo habla siempre de ‘la tarta de la abuela’, ‘el menú de la abuela’, ‘la fabada de la abuela’... Ahora, abuelos y abuelas, casi al cincuenta por ciento, se repartirán los fogones, en plan homenaje: porque en este país nos homenajeamos mucho a través de la comida. Que no es mala cosa.

Los creadores de este formato, tan global, seguramente pensaron que no había competición más atractiva. Los concursos de talentos se han multiplicado, pero la cocina siempre ha dado bien en televisión. Aunque una cosa es el divertimento culinario de los que viajan por todo el mundo (es una lección cultural, una búsqueda de emociones y de conocimiento) y otra el enfrentamiento, a veces bastante crudo, que tenemos en este archicelebrado ‘MasterChef’. No soy de los que creen que el éxito se puede conseguir sin esfuerzo, por no estoy seguro de si el sufrimiento es siempre el mejor camino. Seguro que la vida del chef no es un camino de rosas, pero la televisión nos muestra sin cesar un camino de espinas y desesperación.

Ese mundo de competición feroz es seguramente el mundo real. El mundo de las victorias y las derrotas, ya saben. Claro que lo importante es mostrarnos la lucha de los que allí están, sus filias y sus fobias, medir su capacidad de superación, como se dice ahora sin cesar, y, vaya, reconocer si es posible que el otro puede ser mejor, sin que suceda nada por ello. La persecución de la excelencia, otra frase de moda, no debería significar nunca la infelicidad. ¿Nos perdemos en la búsqueda del éxito? Probablemente. El mundo es quizás tan implacable como muestran estos espectáculos. Puede que la realidad imite a la televisión, o que ésta nos enseñe lo queremos ver.