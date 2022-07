El campo, asignatura pendiente

PUEDO comprender que, a pie de calle, o en la plaza del pueblo, no todo el mundo se interese por el cambio climático. O por el calentamiento global. Puedo entender, incluso, que descrean de él. No es agradable meterse en estos asuntos, es verdad. Y somos de natural escéptico (quizás, no nos faltan razones). El cambio climático es una cosa muy grande, digámoslo así. Para algunos incluso con sus matices políticos o ideológicos, porque todo es político. Y la tendencia es resistirse a esa idea que nos pone en evidencia: el cambio climático se atribuye, sobre todo, a la mano del ser humano sobre la Tierra. Al abuso de la naturaleza. Al desastre de los gases contaminantes.

En el campo, por ejemplo, muchos no se dan por aludidos. Y con razón. Llevan siglos respetando la tierra, saben más que nadie de cómo cuidar el bosque o el río, pero habitualmente no suelen hacerles mucho caso. Su capacidad de influencia suele ser escasa: ¡están lejos de los centros de poder! Hasta que llega el desastre. El campo, sin duda, es ya una de las grandes asignaturas pendientes de este país. Más allá de las normas europeas y de la Política Agraria Común, que merece un debate aparte, hay una forma de vida que ha sido llevada al límite en las sociedades modernas. Muchos quieren volver al campo, algunos lo hacen con éxito: nuevas granjas locales, producto de cercanía, respeto infinito. Pero no sin salvar obstáculos enormes.

Cuando llegan las grandes olas de calor, como esta que sufre ahora una buena porción del mundo, cuando se desatan los incendios, se habla otra vez del cambio climático y de los problemas derivados de la falta de lluvias (o de las lluvias feroces que nada solucionan y provocan más desastres). Los informativos se llenan de enviados especiales al centro de la tragedia. Y, como decía alguien ayer, en muchos sitios se quema sobre quemado. ¿Tenemos en las ciudades una percepción exacta de lo que ocurre? ¿O lo vemos más bien como una pieza informativa de temporada, como un viaje a ese paisaje inevitable de los días tórridos, como un parte de esas carreteras cortadas que tanto nos preocupan?

El mundo contemporáneo, industrializado y urbano, ha relegado la vida en el campo. También a sus gentes y sus actividades. Es ridículo pensarlo, si consideramos cuánto dependemos de él. Pero hemos perdido esa conexión, salvo dignas excepciones. Y hay que recuperarla. Sólo nos va en ello la supervivencia. Nada más. Los escépticos pueden seguir siéndolo, pero su escepticismo no va a mejorar las cosas. Si alguien cree que los verdaderos problemas sólo lo son cuando le afectan, lo cual no es muy solidario que digamos, ya puede dar por sentado que estos problemas sí le afectarán. Y a sus hijos. Y a los hijos de sus hijos. De nada sirve decir “¿qué puedo hacer”?

La virulencia y el volumen de algunos incendios (Monfragüe, el Jerte, por ejemplo) tiene que ver con el salto brutal que están experimentando. Los medios son grandes, el despliegue humano merece un gran elogio, pero quizás ya no sirva con todo esto. La miel de las Hurdes, las cerezas del Jerte... Es fácil pensar en las maravillas que da la tierra. Y menos fácil, mucho más incómodo, pensar en su destrucción, que a veces obviamos, como si no fuera con nosotros. Sin agua, sin árboles, no hay futuro posible.