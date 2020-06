CONOZCO a algunas personas que viven ese momento casi inexplicable de la desolación y el cansancio infinito, y que no tiene que ver con lo inmediato, con la rabiosa actualidad (¡y tan rabiosa!), sino con la acumulación de desolaciones y cansancios varios. Son personas que sienten que la suerte las ha sido esquiva, que, aunque lo han intentado, todo les ha salido mal, o casi, y tienen esa extraña sensación de vacío y de no pertenencia al mundo. Porque el mundo les resulta cada vez más ajeno. En él se habla de cosas que apenas son las suyas. Nunca salen en las conversaciones, o muy poco. Gente decepcionada del mundo. Que es tanto como decir, gente que no comprende por qué están en un escenario donde como mucho se representa el absurdo, al menos para ellos, que no comprende por qué asiste, o incluso actúa, en una representación así.

Esta vida que tenemos hierve con sus afanes y sus egoísmos feroces, pero no, no vengo a dar un sermón, ni mucho menos. Sólo constato que hay personas ahí, no sólo en el mundo rural a veces tan vacío, también en apartamentos innumerables de las ciudades ahora adormecidas. Gente que no se ve en el mundo que les damos, que no encuentra el alivio, ni tampoco la postura. Nada parece favorecerles. Son personas que han llegado a la conclusión de que la batalla es infinita y el naufragio también. Que una mínima victoria se hace imposible. No tienen los recursos ni las posibilidades de otros: son apenas una vocecita en la tarde.

Conozco personas que no se reconocen en el guión contemporáneo. Esos textos, esos discursos, no hablan de ellos. O muy poco. Se han desubicado porque la pobreza comenzó a morderles los tobillos, pero es una pobreza lenta como la humedad que cala los huesos, es la pobreza de la impotencia, del mundo que se hace inalcanzable. La tristeza de no poder. Yo creo sin dudarlo un segundo que las personas merecen tener para vivir y para un poco de felicidad. Lo creo muy bien. Un plato, una comida, una caricia. La desolación inmensa de no poder, de no llegar, es terrible. Los hijos que algunos padres no pueden cuidar como quisieran, o darles lo que quisieran, aunque fuera un poco, ante otros que tanto tienen. ¿Cómo compatibilizar el amor con esa amargura sobrevenida? Con ese cansancio infinito. Con esa desolación. Y hay que llorar por estas cosas. Pero, sobre todo, hay que hacer.

Así se destroza la vida de la gente. Produce un inmenso dolor, pero constatar el dolor no sirve. La gente tiene una vida, sólo una, y hay quien se asoma a ella con la incertidumbre de cada mañana, con la derrota en los ojos. No hay una sola línea en el guión que puedan comprender, todo ese río de palabras. No hay nada que entender en el teatro de mundo que les resulta ajeno. Es la invisibilidad absoluta, terrible, el cansancio de Sísifo, la injusticia de hacer más que muchos para no conseguir nunca casi nada.

Tenemos que combatir esa desolación de quien no entiende el guión del mundo. Esos a los que les fueron arrebatadas las palabras. Ese infinito desaliento de sentirse en el lado malo de la vida, sin lograr comprender por qué. Salvemos a esa gente cansada de una vida siempre adversa, gente dignísima, que no sabe de vanidades ni de egos, gente que se desespera sin una mala palabra.