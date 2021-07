El “CGAC” acoge el segundo concierto del “ Curso Airas Nunes”

Obligada segunda sesión de alumnos escogidos el Curso Airas Nunes, celebrada la tarde del sábado en el “CGAC”, al igual que la primera, se concluye una afortunada serie de actividades comenzadas el miércoles con una clase magistral de Claudio Martínez Mehner, y la presentación del libro “New urtext ediction of the cello studies by David Poppe with a second voice composed by Xavier Gagnepain”, con el interesado que además de precisar detalles en profundidad, se haría acompañar por chelistas para la revisión de estudios escogidos. El concierto citado, tuvo como protagonistas a Isa-Sophie Zünd, quien tomaría la “Suite Op. 14”, de Béla Bartok, nacida en el período de una obra tan significativa como “El príncipe de madera” y que el autor daría a conocer en la primavera de 1919, velada en la que también se ofrecieron los “Tres estudios”. Cuatro movimientos breves que podrían acercarnos a los modismos de una sonatina, y especialmente propicia para la intérprete. A la sombra y sin disimulo, en el primer tiempo se expresa con voluntad el talante de lo que se dio por llamar folklorismo imaginario, puerta abierta a una evolución que impregnará la sensibilidad de los acólitos y entusiastas.

Olga Albasini Garaulet, no ocultaba las fidelidades mozartianas, expresadas en el primer movimiento de la “Sonata en Si b M. K.281”, una de esas obras en la que el salburgués, demostraba sentirse cómodo en la asimilación de los modelos italianos, procedentes de B.Galuppi, G.M. Rutini, G.B.Sammartini y A. Scarlatti. Las frecuente giras y viajes de aquel joven adolescente, promovidas por su padre con las pretensiones de promocionar al pequeño genio, dieron sobrados frutos, en un talento que asimilaba con fino olfato todo lo que respiraba en el ambiente musical. Para Wyzewa y Saint Foix, esta sonata es un ejemplo de cómo la personalidad comienza a afirmarse, bajo el influjo de Papá Haydn, consiguiendo romper los límites un poco rígidos que atenazaban sonatas como la pareja “Sonata en Fa M. K.280”, ambas del año 1774.

Dasha Rosinskij Propenko, casi de la familia por las apariciones frecuentes en ciclos y certámenes, se adentraba en el Beethoven de la “Sonata en Mi m. Op. 90”, a través del primer movimiento “Mit Lebhafigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdrunck” (Con gran vivacidad pero con sentimiento y expresión). Una sonata que resulta como un gran puente tendido entre las sonatas precedentes y el grupo compacto de las últimas grandes obras maestras, con manifiesto dominio de ambos. Aceptamos como clara curiosidad, esa novedad por la indicación de los tiempos en terminología alemana, en vez de la acostumbrada italiana. Una de esas situaciones febriles que impregnaría el ambiente cultural, en defensa del purismo alemán. El peso casi agobiante que traería equívocos insalvables, provocaría la vuelta definitiva a la italiana o el caso divertido de utilizar las dos, como sucede en las “Sonatas Op. 101” y “O. 109”. Estamos ante una sonata que descubre una profundidad lírica e intimista.

Pedro Borges, a lo largo y ancho, también en los intimismos de los “Klavierstücke Op. 118”, del adorable Johannes Brahms, en una selección meditada. Seis suponen el conjunto de estas piezas, de un músico en plena madurez y cuya estela llegará a todos los intérpretes con ansias de profundizar en su sensibilidad, en esencia, nos hallamos ante cuatro intermedios, una balada y una romanza. De ellos y para abundar en otros aspectos, la sombra de su estimado Robert Schumann, se proyectará sobre el conjunto de ellas, además de señalar la llegada a esa última etapa creativa y que se constatará fielmente en trabajos como los intensos “Vier ernste Gesäng”, puro manifiesto del tardo-romanticismo. Brahms, consciente de que se cerraba un período histórico, deja aquí su testimonio estético de despedida.

Aitana López Caaveiro, optaría por un universal Albéniz, ese que recibió tratamientos de toda laya, a través de ”Asturias”, pieza del grupo de la “Suite Española nº 1, op. 47”. Se trataba de preparar lo que habrá de ser la “Suite Iberia”, en sus cuatro cuadernos. El músico de Campodrón, supo asimilar las escuelas de Marmontel, Reinecke y F.Liszt, a los que añadirá D´Indy y Paul Dukas. Serán los franceses quienes ayuden en el trazado de obras como estas primeras, una miscelánea delicada de motivos populares, con nombres que siempre se reconocerán: “Granada”, “Sevilla”, “Catalunya”, Aragón” o “Cuba”, especie de tango/habanera. Un primera suite que por su aceptación, tendrá continuidad con otros dos números añadidos. “Asturias”, resulta ese obsequio que luce por sí mismo, gracias a su naturalidad de resolución.

Gloria Uzal Agra, se decidió por el primer movimiento de la “Sonata para piano, en Do M.K.309”, de W.A. Mozart que junto a la “K.311”, fue una de las compuestas tras su llegada a Mannheim, en el otoño de 1777, y que mantienen la pauta de las creadas en Salzburgo, dos años antes. Bastará con pesar que en su parecer, se inspiraría en el carácter de Mme Rose Cannabich, por lo que nos invita a comprender la cuidada amplitud de su escritura y la lograda opulencia formal, aunque para aprovechar sus virtudes, llegará con que sigamos la propia opinión en cuanto al tercer tiempo, al que calificará como un ruidoso “rondó” rico en sonidos. En ese primer tiempo, se nos ofrece un “Allegro spirito”, que al maestro Brendel le recordará una transcripción de una sinfonía salzburguesa.

Nuria Diaz Mera, acaparó el espacio bartokiano con una selección de las “Six Dances in Bulgarian Rhythm”, en la línea de los “Cantos populares húngaros” o las “Danzas rumanas”. Hacia 1913, gracias al volumen XXVII de las publicaciones etnográficas de la Acamedia Búlgara de Ciencias, apareció un estudio titulado “Bases rítmicas de la música popular búlgara”, ilustrado con ejemplos musicales. Parte de ellos, muestran melodías en 5/16, 7/16 y en 8/16, con articulación ternaria. El sorprendente ritmo búlgaro, resulta aquella especie de ritmo en el que el valor dado por el denominador de la fracción que indica el compás, es extraordinariamente breve, y en el que tales valores fundamentales brevísimos, dentro del compás, no se agrupan en valores mayores iguales simétricamente. Bartok en labores indagatorias y un aliciente para la intérprete.

Eslavismos porque la tarde invitaba, en manos de la chelista Ànnia Tomas Armengol, con acompañamiento de piano, para entregarnos el “Rondó” de Antonin Dvorak, de su “Concierto para chelo y orquesta, en Si m.Op104” nuevo puente hacia Johannes Brahms del compositor bohemio que en algún momento, se roza con el autor de las “Danzas húngaras”, formas que el revisará bajo cuño propio en las”Danzas eslavas” o en las enraizadas “Dumky”. La forma de “Rondó”, en este músico, concede al intérprete una aproximación a la fantasía, y que a salto de mata, vamos descubriendo en piezas suyas.

Agradecidos quedamos al “Trío Volna”- Iván Mula Horcajo (violín), Fermín García Menéndez (chelo) y Marta Rama Ferreira (piano), con el Fauré del “Trío Op. 120”, en su primer movimiento: ”Allegro ma non troppo”, dentro de la típica forma sonata con dos desarrollos. Una consideración para esta obra tan frecuentada por grupos camerísticos y que nos traslada a la fecha de su estreno parisino en la Société Nationale, protagonizado por la pianista Tatiana de Sanzévich, el violinista Robert Krettly y el chelista Patte, realizado en la primavera de 1923. Poco habrá que esperar para una nueva presentación, esta vez con los míticos Cortot-Thibaut- Casals, que convertirán su publicación en un éxito que abarcará generaciones hasta el presente. Se acepta que dentro del género de los tríos, la obra alcanzará cotas inigualables junto al de Maurice Ravel.