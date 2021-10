El chelista Pablo Fernández:”Variaciones sobre un tema rococó Op. 33” de Tchaikovki, con la “OSG”

Concierto de la “OSG” dirigido por Jaime Martín, en el Palacio de la Ópera de A Coruña- próximo viernes, día 15, a las 20´00h.-, en el que el chelista Pablo Fernández, será solista de las “Variaciones sobre un tema rococó Op. 33”, de P.I. Tchaikovski, junto a la “Obertura en Do M.”, de Fanny Mendelssohn-Hensel y la “Sinfonía n º 5, en Re M. Op. 107”, de su hermano Félix. Pablo Fernández, de brillante carrera internacional, publicó recientemente con el sello “Sony Classical”, un trabajo que siente especialmente propio, en el espacio camerístico, en colaboración con el pianista y compañero de estudios Denis Kozhukhin, una perceptiva de las confluencias hispano-rusas, en un verdadero testimonio por los compositores elegidos, desde Rachmaninov a Falla y Granados, en arreglos propios, con el añadido de “El cant dels ocells”, según Pau Casals. El chelista hizo su aparición artística con formaciones punteras, desde la “O. F. de Los Ángeles”, con G.Dudamel, en el Hollywood Bowl, a la Bayerisches Rundfunk, con D.Gatti, con quien repetirá con ls “Mahler C.O.”; la “O. S. de Bamberg”, con C.Eschenbach; la “O. del Mozarteum”, de Salzburgo; la “BBC Scottish”, la “Svizzera Italiana”, la “Estatal de Moscú”, la “O.F. de la Scala”, con R.Chailly y devolver visita a la “O.S. Düsseldorf”, en la “Elbphilharmonie” o el “String Festival Lucerna”.

Fanny Mendelssohn-Hensel- “Obertura en Do M.”-, compartió con su hermano, cuatro años menor que ella, la condición de niña prodigio, aunque nunca se consideró una profesional, ni siquiera como compositora, quizás por la presión familiar y la influencia marcada por el acaudalado Abraham Mendelssohn, quien admitía que sus hijos no necesitaban ganarse la vida en tales oficios. Efectivamente, su hubiese nacido en un entorno social de menor prosapia, quizás la situación podría ser diferente. Su propio hermano, por su cuenta, no tuvo el menor reparo en ayudar a otras artistas de su generación, como fueron Josephine Lang y la muy querida Clara Wieck. Se le exigía pues una actitud conforme con su ambiente de buena ama de casa y madre de familia. No solo rechazó el futuro previsible, sino que reivindicó el protagonismo en el mundo de la música, en una entrega apasionada y segura. No llegó a publicar en un principio, por esa obligada fidelidad de apariencias, pero a la altura de la cuarenta años, soltará amarras, apoyada entonces por su compañero de fatigas, ya que no había dejado de componer, comenzando entonces a publicar. Félix, en su aprecio profundo, dará a conocer dos cuadernos de esas obras y en el siglo pasado, la labor de importantes musicólogas, velará por reivindicar su figura.

Las “Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, en La M. Op. 33”, de Tchaikovski, es obra dedicada a Wilhelm Fitzengahen y que se completó en 1877. El chelista tuvo una estrecha relación con el compositor desde los años de estudio en el Conservatorio de Moscú, en el que ese intérprete ejercía la docencia, cuya consecuencia fructífera será el protagonismo que tendrá en la escritura de sus tres cuartetos de cuerda. El estreno de esta obra, se ofreció en Moscú, a finales de 1877, con el dedicatario en la parte solista y Nikolai Rubistein, en la dirección. El curioso nombre de la obra, alude vagamente a la música mozartiana, aunque enfocada desde parámetros de la estética romántica al uso y con su particular planteamiento. Impregnada inevitablemente de un sentido decorativo, que no niega los anclajes en un pasado al que no renuncia.

Un Mozart imaginario, al que confesaba su devoción y trasladado al mundo de los salones románticos, que no suponía la recreación de aquel mundo dieciochesco, quizás con seguridad, una renovación estética, incorporando interesantes propuestas, de las que no sería ajeno WIlhelm Fitzenhagen, pendiente de añadir alguna que otra corrección, introduciendo cambios perceptibles entre los que figuraban alteraciones en el orden original de las primeras variaciones, llegando a eliminar por voluntad, toda una secuencia en el “Allegreto moderato con anima”, situando además en el final, la “cadencia” y el “Andante”, que el autor había previsto como parte central de la obra. En nuestro tiempo y entre las publicaciones destacadas, se valora la de M.Rostropovich, quien apostó por aquella edición de Fitzenhagen, para el trabajo compartido con H.v. Karajan.

Las “variaciones” constan de introducción, exposición del tema principal, siete variaciones- ocho en el original para el autor-, destacando en todo momento su virtuosismo, en un diálogo permanente por las cadencias y pasajes orquestales intercalados, para abocarse a una coda muy brillante. En su dimensión estética, la idea primordial no alcanza más allá de una propuesta modesta, siendo lo más importante en su actitud creativa, la claridad de las texturas de esa orquesta que podrá parecer casi camerística- maderas y trompas a dos, timbales y cuerdas-, en el abanico de las acostumbradas formas clásicas y un melodismo que marca la pauta a seguir, beneficiado por la cuidada orquestación.

Felix Mendelssohn con una de las obras por excelencia, la “Sinfonía nº 5, en Re M. Op. 107” (De la Reforma), una contribución al tricentenario de la Confesión de Augsburgo. Cuatro movimientos partiendo del “Andante, Allegro con fuoco”, de actitud grave y solemne en su comienzo, para dar paso a una serie de elementos litúrgicos que se encadenan por secuencias. Uno de ellos, fácilmente reconocible, por una breve ascensión de cinco notas, tomadas de un tema de la iglesia de Dresde y que Wagner recuperará en su ópera ”Parsifal”. El “Allegro vivace”, resulta un corto “scherzo” de relevante acentuación, pero ostensiblemente ligero, en el que los instrumentos de viento, destacan por su protagonismo, mientras que los chelos reclaman mayor importancia en la continuación. El “Andante”, se confía a la cuerda, un detalle típicamente mendelsshoniano, en un estilo de “romanza sin palabras”. El “Coral y final”, clave en el desarrollo de la sinfonía, nos lleva a un tema luterano conocido, “Ein Burg ist unser Gott”, un canto que utilizado por J.S. Bach, en la “Cantata BWV 80” y que se convierte en un coro instrumental de las maderas, al que siguen los instrumentos de metal. Un “coral” para cierre en “Maestoso” se anuncia en una apoteosis final.