¿De verdad el presidente no conocía el espionaje a independentistas? Una cosa es que no pueda decirlo, teniendo en cuenta que está en manos de ERC, y otra que no supiese nada, como aseguró en el Congreso. Valga un ejemplo: en 2019, con el inquilino de La Moncloa en funciones y aspirando a la reelección, presumió en una famosa entrevista de que la Fiscalía dependía del Gobierno para prometer que traería a España a Puigdemont. “¿La Fiscalía de quién depende?, preguntó, siendo el periodista el que respondió que “del Gobierno”: “Pues ya está”, subrayó Sánchez. ¿Y ahora, presidente, el CNI de quién depende?... Pues ya está.

¿Llegarán a algún acuerdo el titular de la Xunta y los líderes de la oposición ? Pese a que Pontón y Formoso expresaron más bien poca confianza en él, deslizando que tiene poca legitimidad por no haber sido votado, Rueda ofrece mano tendida y les promete una reunión. Buen gesto, pues siempre es mejor ofrecer a los ciudadanos una foto de diálogo que espectáculos como a los que acostumbra a brindar el Congreso, pero que para ser efectivo requiere voluntad de acuerdo por parte de todos... y no sólo cálculo electoral.

¿Llegará alguna vez la paz en torno a la polémica sobre la recogida de basuras en Santiago? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.