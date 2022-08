El Convento de Canedo recibe al “X Festival Groba”, en dedicatoria a Pepe Represas

Para la jornada de hoy, el “X Festival Groba” de Ponteareas, nos cita en el Convento de Canedo. 21´00 h-, en un programa dedicado a Pepe Represas, para una sesión que estará ocupada por la “Orquesta de Cámara Galega” que dirige Rogelio Groba Otero, formación que desde su grabación de la ópera “Don Chisciotte” de Manuel García, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, realizó trabajos para “Xerais” y para “Galaxia”, entre obras didácticas y discos, con registros como la obra romántico-jazzística del pianista Quinito Mourelle, en arreglo del saxofonista y clarinetista Roberto Somoza, además de la obra “Polas rúas de Ponteareas”, “As rúas do vento ceibe”, de Rogelio Groba, en colaboración con el “Coro de Cámara de Pamplona”, cantata inspirada en el poema de Manuel María, y recientemente, en colaboración con la “Fundación Groba”, también con el mismo coro, la cantata “Rosalía na Catedral”, y recientemente, un homenaje al noventa aniversario de Rogelio Groba, celebrado en el Teatro Colón de A Coruña.

Para el comienzo del concierto, la “Simple Simphony Op. 4” de Benjamin Britten, obra de juventud y muy apreciada en la actualidad, en una dedicatoria a Audrey Alston, maestro de viola en Norwich y que el autor compuso en 1934, pieza en la que no dudará en tomar elementos de otros escritos con anterioridad, y que se resuelve en cuatro tiempos que bastante dicen de ella. “Boisterous Bourré, en Re menor y construido sobre dos temas. Un “Allegro” en forma de sonata que nos lleva al “Playfull pizzicato”, en Fa M. y en 6/8, que vale como un “Scherzo” con la indicación de “Presto posible”, que definitivamente se caracteriza por su humorismo. La “Sentimental Saraband”, resulta el movimiento más atractivo dentro de los parámetros de su estilo en lo relativo a su forma de danza (acentuación sobre el segundo tiempo de un ritmo ternario), destacando el protagonismo de los primeros violines. El “Frolicsome finale”, un final que no desmerece en su ingenuidad, condensado y gracioso, que vagamente remite al clasicismo de Haydn. Poco más de un cuarto de hora, para esta composición jovial de sus años de juventud.

Un estreno absoluto por “Danzas antigas” de Rogelio Groba, obra que se añade a otras de su catálogo como “Polas rúas de Ponteareas”, “Danzas Gulansesas” (para cuerdas), “Concerto Lorquiano” o “Concerto no Lameiro” además de sus sinfonías. En la publicación del monográfico “Diabolus in Música”, firmado por Manrique Fernández, Groba responderá someramente al tema del asunto de la labor creativa como compositor: “Cada compositor ten o seu propio proceso. No meu caso, as obras parten sempre dunha concepción global e dente aí, pasiño a pasiño, como dicia Machado, vaise facendo o camiño. Unha vez perfilada esa concepción global vánseme aparecendo as ideas, ás veces despois dun traballo prolongado e ás veces, de maneira espontánea. O proceso de construcción pode levar moito tempo, días, semanas, ás veces meses; en ocasións déitaste cun problema sen resolver e á mañá seguinte, aparéceche resolto na cabeza. E todo garda moita relación coa natureza da idea en cuestión, porque todo emana desa idea, Iso vaise traducindo nunha arquitectura sonora a través da interrelación de elementos. É un mundo moi complexo.”

Para el día 17, en la Sala Multiusos do Auditorio de Ponteareas, se reserva la entrega do II Premio da Excelencia na Docencia Musical , un resultado de las intenciones de visualización e impulso de la labor que muchos maestros de música vienen realizando, en esta propuesta del “X Festival Groba”, que se proyecta hacia el futuro con ansias de conceder méritos a quienes apuestan con oficio de tanta exigencia, y que ya tiene en previsión su continuidad en la próxima convocatoria. Para el programa de la jornada, “Galaecia. Ciclo para piano”, de Rogelio Groba, en sus tiempos “Pórtico”, “Foliada”, “Cantiga” y “Muiñeira”, que se confía al profesor Ricardo Blanco. El espacio de Groba dedicado al piano, cuenta con obras como las “Danzas antigas”- selección de tiempos de estilo reconocible desde la “Pavana-Gallarda” hasta la “Giga” final. Esta “Galaecia”, que escucharemos, y que el autor compuso en 1980, obra que abarca aproximadamente un cuarto de hora. “Galicia. Danzas Meigas”; el tríptico “Heterofonías”, en tres tiempos o “Iniciaciones”, selección de doce cantigas”

Ricardo Blanco, pianista, estudió en el “CMUS” de A Coruña, en donde obtuvo todos los galardones, siendo premiado en certámenes como el “Gregorio Baudot”, “Juventudes Musicales”, ´Música Ciudad de Berga y del Concurso “Melómanos”, de Madrid. Tiene registros para “RTVE”, “RTBE”, “RTVG”, que dejan resultados artísticos en cuatro cd´s, y su labor docente, se desarrolla desde 1990, en los Conservatorios de Ferrol, A Coruña, Santiago, en donde también es Jefe de Estudios y Director. En 2018, obtuvo la Cátedra de pianista acompañante en las oposiciones convocadas por la Administración Galega, siendo Catedrático de Piano-Repertorista, en el Conservatorio de A Coruña.

Antonin Dvorak con el “Quinteto con piano en La M. Op. 81”, en sus cuatro tiempos, obra de 1887 y que contaba con un precedente parecido, de 1872, que definitivamente había rechazado, así sobre ese patrón tras encontrarse con aquella obra juvenil, decidió corregirla. En la misma tonalidad, llegará este quinteto, manteniendo la disposición instrumental. El resultado será muy diferente, por su talante lírico. La”Dumka” y otras formas rítmicas bohemias fueron adaptas con plena seguridad y planteamientos. La obra, en su conjunto, está dedicada al profesor Bohdan Neureuther y conocerá el estreno definitivo en 1888, con el pianista y director de orquesta Karel Kovarovic, junto a Karel Ondricek, Jan Pelican, Petr Mares y Alois Neruda. Cuatro tiempo que son “Allegro ma non troppo”, “Andante con moto”, “Molto vivace” y “Allegro”, que interpretarán Karen Gomyo- violín I-; Stella Chen- violín II-; Lise Berthhaud- viola-; Kyril Zlotnikov- chelo- y la pianista Judith Jáuregui.

La pianista Judith Jáuregui, muy activa en el espacio camerístico por sus colaboraciones con músicos como el violinista Jesús Reina, o los cuartetos de cuerda “Signum Quartett” . “Quartet Gerhard” o el chelista Nadège Rochat, fue solista recientemente con formaciones como “Euzkadiko Orkestra”, “Hradec Králove”, “RTVE”, “Sinfónica de Castilla y León”, “ONE” y las más importantes del ámbito nacional, dirigida por maestros como Víctor Pablo Pérez, Andrey Boreyko, Erik Nielsen, Jaime Martin, Diego Matheuz, Kaspar Zehnder, Marc Soustrot, Jan Willem de Vriend o Virginia Martínez. Su trabajo más reciente, “Die Romantische Seel” (Ars Produktion), está dedicado a los Schumann, Robert y Clara, que se añade a “Pour le tombau de Claude Debussy”, para la misma productora, grabado en directo en un concierto íntimo en Viena, nominado a los Premios “Opus Klassik”, dentro de esa categoría.