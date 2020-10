El coronel Maycomb

MI hijo, a pesar de la lógica desventaja inicial, ya casi me conoce tanto como yo a él y acierta con los regalos que me hace. El último ha sido doble: un especial de Mortadelo y Filemón y el libro olvidado de Harper Lee, Ve y pon un centinela. Tocado y hundido. El primero, una debilidad desde la infancia, no lo había leído. El segundo, lo tenía pendiente desde que me enteré de su tardía publicación, en 2015. Una autora tan poco prolífica que en realidad sólo escribió un libro, Matar a un ruiseñor (1960), pues el segundo se considera un posible borrador de él y su publicación no estuvo exenta de cierta polémica. A mí me ha dejado un regusto amargo –hubiese preferido leerlos al revés– aunque es muy recomendable. Si fuesen concebidos como una secuencia, diría que la autora ajusta cuentas con los lectores.

Un pasaje llamó mi atención. Cuando la protagonista, Jean Louise (Scout), relata por qué el condado y su ciudad natal se llaman Maycomb. Se debe a un tal coronel Mason Maycomb “un individuo cuya errónea confianza en sí mismo y cuya arrogante tozudez hicieron cundir el pasmo y la confusión entre quienes cabalgaron a su lado en las guerras contra los indios creek”. El susodicho, convencido de que los indios no plantarían cara en los llanos del sur, se dirigió a las colinas y bosques del norte del condado, de bellos e inexplorados paisajes pero sin indios.

Su general, viendo el error y el daño que los creek hacían por el sur, le envió un emisario indio con un mensaje tan conciso como elocuente: “Váyase al sur, maldita sea”. Maycomb, persuadido de que era un ardid de los indios para atraparlo lo hizo prisionero y siguió más hacia el norte, hasta que su tropas se perdieron en sus bosques vírgenes; quedándose sin participar en las guerras indias para desconcierto de propios y extraños.

Al leerlo se estableció en mi mente un paralelismo con la difícil situación que vivimos actualmente, una guerra sin armas. Especialmente por el reparto de las joyas de la abuela, los 140.000 millones de la Unión Europea y los avisos de cualificados mensajeros. Posiblemente el último cartucho para que este país no se vaya a hacer puñetas por muchos años.

Acongojado, por no decir lo otro, me tienen Gobierno y la oposición. Cuando oyes los ejes que marcarán su destino de ese dinero te entra un sudor frío y sientes escalofríos en tu maltratada espalda de autónomo. Porque intuyes que todo, una vez más, puede acabar engrosando las ya opulentas cuentas de cuatro grandes empresas que nos endilguen humo en caja de renovables y digitalización ¿Qué es lo que va a quedar para la economía de verdad? ¿Qué hay de los que aguantan del país sin poder deslocalizarse, con poca ayuda pública, con mil trabas burocráticas y pagando por respirar? Sí, esos que crean empleo de calidad y en cantidad.

En nuestro delirio, a diferencia de Maycomb, seguimos cabalgando tozudos hacia el sur, separándonos tanto del norte que dudas si no es mejor que venga el general en persona (UE) a darnos las órdenes. Para la reflexión de nuestros políticos, antes de quemar esa última esperanza, una frase del libro que se destaca en la contraportada: “La isla de cada ser humano, Jean Louise, el centinela de cada uno, es su conciencia”.