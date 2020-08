El derecho de los escolares

QUEDA poco más de una semana para que en las primeras comunidades autónomas se abran las aulas. Las autonomías, que son las competentes en materia de enseñanza, han elaborado 17 planes diferentes para que la vuelta al cole sea segura para los más pequeños. Sin embargo, los padres y las madres están muy preocupados, y llegado el caso han asegurado que, en las condiciones actuales, no llevarán a sus hijos a la escuela. ¿Pueden hacerlo sin consecuencias? “El curso escolar debe iniciarse con normalidad, eso es lo que quiere el Gobierno de España y en eso está trabajando con las comunidades autónomas, esa es la hoja de ruta y no hay otra, se lo debemos a los padres, madres, alumnos, a nuestros hijos, hijas, profesores y trabajadores”, expresó Pedro Sánchez hace pocos días.

La presencia de los niños, por tanto, parece estar fuera del debate de las instituciones. Pero no del de las familias, muchas de las cuales se plantean volver a guardar las mochilas y los libros hasta que el colegio sea, dicen, seguro. Sin embargo, la escolarización en España es obligatoria desde los seis y hasta los dieciséis años. La escuela es insustituible, tal y como sostienen Naciones Unidas o la OMS. La escuela es además el mejor elemento para acabar con las desigualdades sociales de origen.

Impedir que los hijos vayan al colegio de forma preventiva y por decisión propia no está recogido en el ordenamiento jurídico. De este modo, el derecho a la salud sólo prevalece al de la educación “en casos de fuerza mayor” como, por ejemplo, una enfermedad. Pero la pandemia de coronavirus lleva removiéndolo todo desde el pasado mes de marzo. Y hay quien podría pensar que la crisis sanitaria es uno de esos “casos de fuerza mayor” que evitarían la posible e hipotética aplicación del protocolo de absentismo de la comunidad autónoma en cuestión.

La legislación prevé un protocolo de absentismo que está vigente y la Administración no parece dispuesta a cambiarlo. Por tanto, si las familias no llevan a los niños al colegio deberán justificarlo. En caso contrario, es el colegio el que intenta hablar con la familia del menor para conocer cuál es la causa del absentismo e intentar solucionar el problema. Si esto no funciona, el centro acude a los servicios sociales, y si se demuestra que los progenitores no colaboran, pueden llegar a cometer un delito de abandono de familia castigado con hasta seis años de prisión. Las comunidades pueden también imponer poner multas por infracción o acordar la retirada del niño del ámbito familiar, cuya tutela asumiría la autonomía,

No hay que olvidar que es el interés superior del menor y su derecho a la educación, que no puede estar supeditado a una decisión de sus padres. Los niños tienen que ser escuchados y atendidos a partir de los 12 años. Hay que saber su opinión y darles una respuesta adecuada, porque la educación es un derecho de los escolares. Así lo dice la Convención de Derechos del Niño de 1989 ratificada por España.

La decisión arbitraria de muchos padres podría estar excluyendo socialmente a los escolares, a los que estaría privando de las competencias y conocimientos que tiene que adquirir. En Suecia se han mantenido las escuelas abiertas y han obligado a los pequeños a seguir asistiendo. Algunos padres y madres se negaron, sí, pero por ahora esto tan sólo ha provocado enfrentamientos con las autoridades, nada más. ¿Podría ser lo que ocurra aquí dentro de unas semanas?