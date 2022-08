LENTAMENTE el gobierno se erosiona. El desgaste es máximo. Las fracturas internas no se ocultan. Pero sobre todo, es la sensación extrema de continua improvisación a golpe de real decreto y sus rectificaciones las que ahondan esa situación. Sin embargo son las percepciones que están a pie de calle las que más daño acusan y hacen al gobierno de Sánchez. Estas semanas, más allá de lo energético y alguna declaración extemporánea de impuestos, hay un apagón informativo absoluto al tiempo que una clara estrategia de distracción con cosas menores, las mismas que relativizan el verano de los españoles deseosos de un agosto como si mañana no hubiera otro día. Todos avizoramos un otoño complejo en lo económico y social y donde la erosión será total. Desempleo, inflación, crisis concursales o de insolvencia, precios de gasolina y luz, y un largo etcétera que a la postre se reconduce en una peor calidad de vida de los ciudadanos y una pérdida creciente del poder de compra en el día a día donde todo se ha encarecido extraordinariamente. Tras el espejismo vendrá una dosis de realidad, pero a bofetón simple.

Algunos se cuestionan si el líder de la oposición está demasiado callado o no. ¿Cabe ahora mismo la confrontación frente a una pared de frontón donde nunca hay respuesta o la pelota cae defectuosamente muerta en tierra de nadie a toda o cualquier propuesta? Lamentablemente la situación política es anodina. No hay iniciativa en el gobierno y cuándo esta se pierde, además de la agenda y el BOE, las ayudas y la subveción, España desgraciadamente es un país de mal entendidas subvenciones en buena parte, estás perdido. Los acontecimientos sobrepasan el día a día y los fuegos de pirueta no hacen más que emponzoñar una realidad plagada de dificultades.

Ver y esperar. O esperar simplemente a que la fruta esté madura. No hay hoy en el partido del gobierno liderazgos alternos, pero tampoco voces que se apresten a elevar siquiera el tono crítico o la mera sugerencia. Hace bien Feijoo en dosificar intervenciones y palabras prudentes. Otros se desgastan solos.