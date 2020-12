“El desorden que dejas”

SE ha recordado ya aquí que la experiencia turística es, antes que nada, sentimiento; el cúmulo de sensaciones aprendidas y vividas que llevan al visitante a esa buscada placidez de ver como se armonizan lo imaginado con lo vivido en el hecho mismo del viaje. Sólo cuando se da esta anhelada conjunción de sensaciones imaginadas y vivenciales la experiencia turística cobra su pleno sentido emocional hasta hacerse irrepetible.

En esa búsqueda de sensaciones previas con las que llenar el zurrón documental antes de iniciar un viaje, se afanan las autoridades turísticas en la mercadotécnica venta de paraísos irrepetibles que las más de las veces no logran disimular el trampantojo de la realidad exagerada cuando no el engaño de una artificiosidad construida en laboratorios de photoshop emocional. De ahí que, como evidenciaron encuestas de la Rede Galabra, en Compostela muchos turistas no hayan visto correspondidas sus previas expectativas con la experiencia real de la visita.

Existen, frente a esa cuestionable –por quimérica– fábrica de sueños, otros instrumentos promocionales que abundan en una más positiva fijación apriorística de emociones porque no responden a un teledirigido reclamo mercadológico, sino que se asientan en las propias sensaciones que, sin ser buscadas para ese fin, van solidificando en el ánimo del futuro visitante al ver en películas la conjunción que se da entre una determinada escena fílmica y el singularizado paisaje donde se desarrolla creando un imaginario concreto.

Así, conocemos por el cine la moscovita Plaza Roja de los espías, los cafetines de Buenos Aires, la Londres victoriana, la mágica Lisboa, las jineteras del Malecón habanero o el decadente pasado bizantino de Estambul, que han dejado en el espectador imágenes más vivas que la marketiniana venta de sus más conocidos monumentos.

Son, en suma, sensaciones que crean en el futuro turista una inevitable y difusa sensación de familiaridad, de un déjà vu, un “ya visto” –rozando lo paramnésico– que aporta al viaje el irrepetible valor añadido de la inmersión en una realidad que no resulta ajena.

En estos días y coincidente con la presentación que la Xunta hace del Xacobeo como reclamo turístico para el nuevo año, los abonados de Netflix hemos podido ver como El desorden que dejas, una serie netamente gallega –en su concepción, espacio, acento, música y atmósfera fílmica porque así se lo propuso su creador Carlos Montero–, se aupaba al primer puesto de las series más vistas en España y lograba ser difundida por el referido canal en todo el mundo suscitando un inusitado interés de muchos por conocer los escenarios de la serie.

De este modo, los paisajes de las termas de Bande, la Ribeira Sacra, Allariz, Celanova, el Monte Xalo o Coirós se colaban a los salones de casa de una potencial clientela de 183 millones de espectadores, en lo que no deja de ser la más ambiciosa promoción que soñar podía Galicia. Y ello, gracias al descuidado sector audiovisual que en el pasado ya nos regaló –turísticamente hablando– experiencias similares en Mar Adentro, Fariña, Néboa, O que Arde, Vivir sin permiso y tantas otras.

Experiencias todas ellas que reafirman una vez más que lo mejor de este país lo puso, antes que el hombre, la naturaleza y que lejos de ser aprovechada en todas sus potencialidades, desde las instancias públicas culturales se sigue por los errados paisajes de las ya amortizadas memorias. ¿Y después del Xacobeo?