El desvarío

VIVIMOS tiempos convulsos, en los que, cuando la sociedad busca, sin tregua, el hedonismo y persigue, a todas luces, el carpe diem más angustioso, recelando ante la posibilidad de que cada una que llega sea la última puesta de sol, y podamos irnos sin libar todo el néctar que nos brindan las flores de la vida, lo que ocurre es que ésta, de repente, saca sus puñales, nos pone el miedo en las entrañas y nos hace llorar las angustias del dolor. Se palpa una intransigente prisa por llegar, sin importarnos el camino y ponemos a galope total el corcel de nuestras ansias, nuestros lujos y conquistas, cosechando más de una caída y el fracaso.

Algo malo alimenta, en secreto, nuestro mundo exento, por ahora, de confrontaciones bélicas totales, declaradas, como antaño. Lo que existe, empero, es la pelea callejera, sin sentido, prolifera el robo por asalto, sobreviven los okupas protegidos por la ley, dan el timo los tramperos de la cosa digital, entra el odio en los hogares, donde debiera habitar, solamente, el culto a la imagen del amor. Se práctica, y va en aumento, el cobarde e inhumano uxoricidio.

Se abarrotan las plazas y las calles de delirio juvenil, que es desvarío, celebrando un botellón sucio y alcohólico. Se hace frente, se provoca, se apedrea y se cocea al agente de policía que defiende los comunes intereses del pacífico ciudadano. Se cultiva la protesta y se saca a la calle la pancarta, por el mínimo motivo, dando auge al trastorno decibélico y al del tráfico.

Se percibe, en el ambiente, un falaz permisivismo, provocado por el ansia de exprimir, hasta no más, el idílico concepto de la ansiada libertad confundida con el orden, en lo común y el respeto a los demás, en lo privado. No hay trabajo, no hay dinero, pero hay ocio, que es el vicio. Y tenemos al Gobierno legislando los asuntos de la muerte, sea en torno del aborto, la eutanasia o buscando, en las cunetas, los cadáveres de los tiempos de la guerra, olvidando que, primero, es la manduca de los vivos, que no quitan el hambre los honores a los muertos.

Y hay un dato que es fatídica noticia: el suicidio. En nuestra tierra, ha crecido un 3,70 %, en lo que va de año. Malos tiempos se avecinan, malos tiempos. Los que tienen el deber de gobernar no lo hacen, con rigor de preferencia, abundando en demagogia y despilfarro, con criterio permisivo y educando, con programas para flojos.

El talante del Gobierno es de buenismo, de promesa y subvención. Gobernanza, como dicen, para pobres, que es aumento, en la suma de los mismos. Menos mal que tenemos un Gobierno de progreso. ¿De progreso? ¿Para quién? Esto suena, más bien, a desvarío.