UNO de los fenómenos más visibles de la gestión del actual Gobierno es el deterioro de las instituciones públicas, un deterioro consciente, deliberado, progresivo, que se expande de forma acelerada mediante una metástasis imparable, y que, como consecuencia de esta expansión, corre el riesgo de producir daños irreparables en el aparato estatal, si es que no los ha producido ya. Las causas de este fenómeno son múltiples y variadas, pero, puestos a seleccionar algunas, las que más me llaman la atención hoy por hoy son la ignorancia o la improvisación; la patrimonialización del poder; y la instrumentalización política de cuerpos y órganos de la Administración general del estado, que hace que estos subordinen su independencia a una determinada decisión política, participen en la toma de esta decisión y en última instancia terminen haciéndose corresponsables de ella.

El arte de gobernar es un arte difícil, pero cuando se hace, como se está haciendo ahora, desde la ignorancia, la improvisación, o, incluso, la indecencia, sin planificación, reflexión o principio alguno, lo es mucho más. Hay, claro, muchas muestras de ello, secundarias unas y principales otras, mas todas importantes. Entre las primeras, el plagio de tesis, la falsificación de títulos o la adulteración de currículos, que en cualquier país serio supondría la destrucción de legitimidad democrática o la pérdida de autoridad moral por parte de sus autores, aquí, estos, al contrario, se vanaglorian de ello entre el aplauso o el silencio generalizados de unos y otros. Entre las segundas, el falseamiento de hechos históricos con vistas a reescribirlos para dar una nueva versión de los mismos, o, llegado el caso, a denigrarlos, aunque sea en contra de los intereses nacionales, cuya defensa, por cierto, brilla por su ausencia, persigue hacer pasar lo que no es, una reivindicación, por lo que en realidad es un fraude.

La elaboración de un auténtico Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2020 hubiera debido ser una radiografía de una visión de país en la que proyectos de leyes sobre Asuntos Exteriores, Educación, Justicia, Defensa y Cultura fuesen los ejes principales de una acción de gobierno minuciosa y reformista, mas desgraciadamente no es así. Por ello, ante este vacío, lo que al final llama más la atención es aquello que sí parece ser lo más importante para este Gobierno, que no es otra cosa más que la patrimonialización del poder mediante nombramientos a dedo de altos cargos en direcciones generales, en presidencias de organismos autónomos y en gerencias de sociedades mercantiles estatales, por no hablar de la nómina de asesores, que en breve lapso ha pasado de 566 a 777, esto es, 211 más, con un coste de 77 millones de euros al año, con el fin de mantener la red clientelar y contentar así a socios, amigos y familiares.

Este catálogo de mal gobierno, que es muy preocupante para cualquier espectador imparcial, lo es todavía mucho más al comprobar, dentro de él, la instrumentalización política de determinados cuerpos y órganos de la Administración general del estado, como la Fiscalía o la Abogacía. La insinuación de Pedro Sánchez, el pasado mes de noviembre, de que la Fiscalía depende del Ejecutivo, ha resultado ser algo más que una simple insinuación, sobre todo a la vista de cómo ha sido llevada a la práctica posteriormente, con el beneplácito, eso sí, de la actual fiscal general. Y lo mismo puede decirse de la Abogacía, cuya independencia, como consecuencia de las presiones de diverso tipo a que ha sido sometida, ha quedado igualmente en entredicho. La consecuencia de todo ello es que no sólo se desacredita quien actúa así, sino que, lo que es todavía peor, desacredita a la institución a la que dice que representa.