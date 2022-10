El día que asesinaron a mi amiga Sohaila

El 2 de noviembre de 2020 mi amiga Sohaila fue asesinada en un atentado terrorista en la universidad de Kabul, en la que había ingresado hacía un año. Había cometido tres pecados: nacer mujer, haber nacido en Afganistán, y creer en el valor de la razón, el conocimiento y el estudio; pensando que, si tenía una educación superior, podría ser una mujer independiente y libre. Los mismos pecados que he cometido yo. Dijo el filósofo Aristóteles, que fue introducido en Europa gracias a las traducciones árabes, que: “ un amigo es otro yo”. Y por eso yo era Sohaila y Sohaila era yo, pero fue a ella a la que le tocó morir en su universidad.

En Afganistán las universidades públicas tienen muy pocas plazas, y por eso para poder entrar en ellas es necesario superar un examen de ingreso, que fue lo que desde hace veinte años determinó quién podía estudiar y quién no. Se trata de una prueba muy difícil y competitiva, a la que concurren chicos y chicas de todo el país. Curiosamente los estudiantes hazara, que pertenecen a un grupo étnico muy pobre, son los que obtienen buena parte de las mejores notas, porque están convencidos que el estudio será el camino que les hará progresar en su vida, razón por la cual sus familias les animan a estudiar y hacen esfuerzos para que puedan ir a la escuela.

Como el porcentaje de los buenos estudiantes hazara comenzó a crecer, gracias a sus buenos resultados, el gobierno pensó que esto podría suponer un peligro y decidió establecer un sistema de cuotas que permitiese bloquearles el acceso y así hacer bajar su parte proporcional entre el alumnado. Eso hizo, sin embargo, que la competición por entrar fuese todavía más dura y se elevase el nivel de exigencia.

Como las escuelas públicas tienen muy pocos medios y una mediana o baja calidad comenzaron a aparecer academias privadas que preparaban a los estudiantes para este examen. Todas estaban en las ciudades, pero, aunque muchos hazara viven en el campo, sus familias hicieron el esfuerzo para que sus hijos e hijas pudiesen acudir a ellas. De hecho es curioso comprobar como en los barrios hazara de Kabul y Herat, entre otras ciudades, hay muchas academias de este tipo.

Podríamos hacer una comparación entre el barrio rico de Kabul, Shahr-e Naw y el barrio hazara de Dasht-e Barchi. En el primero de ellos hay muchos restaurantes, centros comerciales y hoteles de lujo, mientras que en el segundo lo que hay es grandes librerías y centros educativos. Uno de los más importantes es el Centro Docente Kaaj, que fue atacado por un atentado suicida terrorista el viernes 30 de septiembre de este año. No era el primer atentado contra este centro, antes llamado Academia Mawoud. La palabra Mawould designa al Mahdi, el esperado último profeta del islam, que se cree aparecerá junto con Jesús para restaurar la justicia sobre la Tierra. Este fue el instituto en el que Sohaila y yo estudiamos, y en el que yo preparé mi examen de ingreso en la universidad para el curso 2016/2017, año en el comencé mis estudios.

En agosto de 2018 el centro fue atacado, y en ese atentado murieron 48 personas, entre ellas uno de mis amigos. Hubo distintas reacciones frente al atentado. El gobierno afgano lo condenó de un modo rutinario, sin comprometerse a mejorar su seguridad. La ONU lo condenó de un modo rotundo, pero no dijo que todas las víctimas era hazara. porque como es un grupo es muy odiado, eso podría hacer que se minusvalorase la crueldad del atentado. Algunos militantes ateos culparon en cierto modo al centro por tener un nombre religioso chiita, que podría ser interpretado como una provocación para con los sunitas, que por eso atacarían a los niños. Fuese así o no, el propietario decidió cambiar el nombre por la palabra dari Kaaj, que significa pino. Para nosotros, como para otras muchas culturas, el pino simboliza, la virtud, la larga vida y el futuro esperanzador.

Pero cambiar el nombre no sirvió de nada, porque con la llegada de los talibanes se cerraron todas las escuelas para niñas mayores de 12 años, y las universidades pasaron a estar totalmente controladas por la ideología y la intransigencia talibanes. A pesar de todo los chicos y la chicas siguieron estudiando para intentar lograr entrar en la universidad y superar el examen, esperando que los talibanes levantasen la prohibición. Así 200 estudiantes hazara, que habían acabado sus estudios de bachillerato el año anterior, estaban en un aula el día 30 de septiembre de 2022. Se les llamaba los alumnos sobresalientes y estaban haciendo un examen de prueba. Pero antes de que hubiesen acabado el test, un suicida entró en el centro. Y según contó al periódico Etilaar Roz, uno de los supervivientes, primero disparó a los vigilantes, que no iban armados, luego mató a tiros a los chicos, y al final se inmoló entre las chicas. Mató a 54 estudiantes, todos ellos hazara y de los cuales 47 eran chicas.

Tras el ataque la reacción más general fue el encogerse de hombros. El Consejo de Seguridad de la ONU lo condenó “con toda severidad”, el UNAM de Afganistán condenó el “ultraje” y dio “su más sentido pésame”. La UNICEF “se sintió conmovida y muy entristecida por los hechos”. Y Josep Borrel, encargado de los asuntos exteriores de UE, publicó un tuit que decía: “ en el día de hoy un reprobable ataque en el área hazara de Kabul se ha llevado la vida de estudiantes de los dos géneros, que estaban preparando sus exámenes. Es hora de que los talibanes se hagan responsables del cumplimiento de las obligaciones que han pactado y que garanticen la seguridad de todos los afganos”. ¿Cómo suelen hacerlo, claro?

Pequeños grupos de mujeres se manifestaron en Kabul y Herat, pero fueron disueltas inmediatamente. Los hazara de fuera de Afganistán lanzaron una campaña con el hastag “Stop Hazara Genocide”, que se repitió 10 millones de veces en internet. Y hubo protestas en algunas ciudades europeas y de los EE. UU. Lo más esperanzador es que algunos afganos no hazara se unieron a la protesta.

A lo largo de este año los hazara han sufrido 14 atentados en autobuses, mezquitas, celebraciones de bodas y escuelas. Cuando se produce un atentado no llega ningún servicio sanitario. Es más cuando los familiares acuden a auxiliar o recoger a las víctimas pueden ser atacados por los talibán, que prohíben tajantemente que se done sangre para los heridos. En el atentado de 2020 contra una escuela femenina hazara de Kabul, después de que estallase una bomba a la salida del colegio, aprovechando la reunión de gente, el grupo fue atacado con fuego de mortero. Pudo verse a los padres enterrando a sus hijas directamente en el suelo en un monte próximo a Kabul. Sus tumbas no fueron más que una pequeña piedra con un nombre rotulado a mano.

En Afganistán parece haber un enfrentamiento entre los talibanes, que se comprometieron con los occidentales a impedir el terrorismo islámico, y el ISIS afgano (ISK-P), que es quién reivindica ahora los atentados contra los hazara. Como los talibanes están el poder dicen que garantizan la seguridad, pero todo el mundo sabe que eso es una mentira, porque los dos grupos son prácticamente lo mismo. Sin embargo la comunidad internacional tranquiliza su conciencia creyendo lo contrario.

Los talibanes han considerado desde siempre a los hazara como sus enemigos y son los que más se oponen a la educación de las mujeres, y por eso es fácil suponer que estén detrás de un atentado como éste, ejecutado con otra bandera, o con otra marca. Desde hace muchos años han destruido escuelas femeninas, han envenenado los pozos y fuentes en los que iban a beber las niñas. Este año han atacado a tres centros: el Instituto Abdul Rahim Shahid, la Escuela Sayed al Shuhada, y ahora el Centro Kaaj. Todo ello en un período de tiempo muy breve, y siempre atacando a las escuelas de niñas hazara.

Una delas niñas asesinadas el día 30 de septiembre se llamaba Marzia. Marzia había escrito en su diario:

Visita a la Feria del Libro Iqra:

Por primera vez, una semana después de la victoria talibán, pude salir a la calle. Tuve miedo mientras estuve fuera de casa .Salí a comprar un libro de Elif Shafak y me volví para casa. Me encantó la librería y poder ver y hojear tantos libros. Sólo el nombre de los talibanes me da pánico, pero tengo que sobreponerme.

Dice una rima infantil inglesa:

¿De qué están hechas las niñas pequeñas?

De azúcar, canela,

y de todas las cosas buenas.

De eso están hechas las niñas pequeñas.

Me pregunto de qué estarán hechas las niñas de Afganistán. Y cada vez que la muerte llama a la puerta de alguna de ellas, siento que también me voy muriendo yo. Porque yo soy también ellas y ellas también son yo.